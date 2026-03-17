최민호 세종시장 "행정통합 난항...'충청광역연합'서 해법 찾아야"

17일 간부회의서 '충청권 공동 과제' 추진 강조

"광역연합이 통합 출발점"...4개 시도민 복지 정책 제안

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 최민호 세종시장이 최근 '행정통합'을 두고 잡음이 일고 있는 가운데, 선 출범한 충청광역연합에서 4개 시도민 체감형 정책을 통해 '광역행정 효능감'을 우선적으로 높여야 한다고 강조했다.

17일 최민호 시장은 시청 집현실에서 열린 간부회의에서 "지방소멸 대응이라는 행정통합의 필요성에는 공감하지만 서두르다 보니 난항을 겪고 있다"며 "이럴 때일수록 이미 광역연합을 출범한 충청권이 공동 과제를 추진하며 모범이 될 수 있다"고 말했다.

최민호 세종시장. [사진=뉴스핌DB]

이에 최 시장은 이응패스를 충청권 전체로 확대하는 개념의 '충청권 광역교통패스' 도입이나 금강수목원, 청남대 등 문화시설에 대한 이용료 할인 혜택을 4개 시도민 전체로 확대하는 방안 등을 제안했다.

최민호 시장은 "5극 3특 국정과제 추진과 시도 통합의 출발점은 충청광역연합에서 시작될 것"이라며 "세종시와 충청권 모두의 발전이라는 사명감 아래에 공동 과제를 지속적으로 모색해야 한다"고 강조했다.

이어 그는 문화체육관광부가 '문화가 있는 날'을 확대 추진함에 따라 다양한 분야의 문화 프로그램을 구체화하고 문화 향유를 적극 장려할 것을 주문했다.

문화가 있는 날은 오는 4월부터 매주 마지막 수요일로 확대 운영할 계획으로, 세종시는 비수도권 중 유일하게 문화가 있는 날 시범도시로 지정됐다.

최민호 세종시장은 "문화를 단순 공연, 영화 등에 국한하지 말고 외식 문화도 장려할 수 있는 프로그램을 개발해야 한다"며 "실국 직원들에게도 매주 수요일마다 연차 사용을 장려하면서 문화 활성화를 적극 권장하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com