은마·잠실주공5 2주택자 보유세 4284만원…1년새 35% ′껑충′

우병탁 신한프리미어 패스파인더 전문위원 분석

마포·성동 등 한강벨트 세부담 커져

9억원 이하 단지, 상승 폭 10% 안팎

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 올해 서울 주요 아파트의 보유세가 시세 상승분이 반영되며 전년 대비 30~40% 급증했다. 강남권과 한강 인접 자치구의 세금 부담이 크게 늘면서 이들 지역을 중심으로 매물 출회가 가속화할 것이라는 관측이 나온다. 조세 부담이 커진 지역을 중심으로 향후 거래 위축과 매물 증가가 동시에 나타날 수 있다는 분석이 제기된다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 강남·한강벨트 주요 단지 '껑충'…매물 출회 가속화 예상

17일 우병탁 신한프리미어 패스파인더 전문위원의 올해 공동주택 공시가격(안)에 따른 보유세액 시뮬레이션 결과 서초구 반포자이 84㎡(이하 전용면적)의 보유세는 1723만7413원으로 전년(1723만7413원) 대비 35.21% 뛸 전망이다.

서초구 아크로리버파크 84.97㎡ 또한 지난해 1571만8041원에서 올해 2190만540원으로 39.33% 올랐다. 강남구 래미안대치팰리스 84.97㎡는 1046만5042원에서 1474만1052원으로 40.85% 상승했다.

송파구 잠실주공5단지 82.61㎡는 44.99%(867만1315원→1257만3364원), 강남구 은마 84.43㎡는 42.58%(703만6204원→1003만2564원) 상승 조정됐다. 용산구 한남더힐 235.31㎡는 28.48%(5940만5673원→7632만8649원) 상승한 것으로 집계됐다.

업계에선 마포, 용산, 성동구 등 한강 인접 자치구에 속하는 중상급지의 보유세 부담이 커질 것이란 예측이 나온다. 현재 강남권 중심의 고령 1주택자의 매물 출회 현상이 인접 주요 자치구로 확산될 가능성이 있다는 의미다.

성동구 래미안옥수리버젠 84.81㎡의 보유세는 449만9708원으로 전년(325만4994원)보다 38.2% 오를 것으로 분석됐다. 마포구 마포염리마포자이 84.692㎡는 256만2093원에서 338만945원으로 약 31.9% 상승했다. 동작구 흑석센트레빌 84.84㎡는 223만2090원에서 305만7241원으로 약 36.9% 뛰었다. 성동구 하왕십리동센트라스 84.96㎡는 218만3962원에서 299만147원으로 약 36.9% 오르는 것으로 나타났다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 "최근 강남권으로 갈아타기 위한 한강벨트와 주요 자치구내 1주택자들의 매도 움직임과 맞물린 것"이라며 "이 같은 영향으로 매물증가 현상이 가속화할 수 있다"고 말했다.

◆ 다주택자 세부담 늘었지만…2021년 고점엔 못 미쳐

다주택자의 보유세 부담은 지난해보다 커졌으나 이른바 '보유세 폭탄' 시기로 불렸던 2021년에 비하면 여전히 크게 낮은 수준이다.

은마 84.43㎡와 잠실주공5단지 82.61㎡를 보유한 2주택자의 올해 보유세 합계는 4284만4301원이다. 지난해 보유세인 3183만5118원보다 34.58% 상승한 액수다. 2021년에 이 두 주택을 보유했을 당시 납부했던 세금 9970만1628원과 비교하면 절반에도 미치지 못한다.

상대적으로 가격이 낮은 비강남권 2주택자도 흐름은 비슷하다. 서울 성동구 하왕십리풍림아이원과 성북구 돈암동한신한진을 보유한 2주택자의 올해 보유세는 373만3519원으로 작년(286만6062원)보다 30.26% 오른다. 하지만 이 역시 2021년 납부액인 676만9396원에 비하면 절반 수준으로 줄어든 셈이다.

서울 서초구 아크로리버파크 112.96㎡를 포함해 총 3주택을 보유한 다주택자의 올해 예상 보유세는 1억9204만4990원이다. 지난해(1억3552만3569원)보다 41.7% 늘어난 금액이지만, 세금 부담이 정점이던 2021년(2억5973만282원)에 비하면 낮다.

송승현 도시와경제 대표는 "현실화율이 69%로 유지된 상황에서 나온 공시가격은 정책보다 시세 상승분이 반영된 결과"라며 "향후 가격 상승 지역 중심의 선별적 압박이 나타나며 거래 위축과 매물 증가가 병존하는 흐름이 나타날 것"이라고 내다봤다. 실제로 지난해 서울 아파트값은 8.98% 급등했다.



재산세 감면 특례가 적용되는 단지의 상승 폭은 10% 안팎에 그쳤다. 1세대 1주택자의 공시가격 9억원 이하 주택에 대해 재산세 표준세율을 0.05%포인트(p) 인하해 주는 제도다. 이 특례가 적용된 동작구 대방동이편한세상 1차 84.32㎡는 올해 보유세가 127만5120원에서 140만974원으로 약 9.8% 올랐다. 마포구 상암월드컵파크4단지 84.76㎡ 역시 약 10.1% 상승(125만9118원→138만6495원)할 것으로 보인다.

chulsoofriend@newspim.com