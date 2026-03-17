광주시교육청, '유보통합 준비학교' 120개소로 확대

유치원·어린이집 교육 및 보육 체계 연계

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청이 유치원과 어린이집의 교육·보육 격차를 줄이기 위해 '유보통합 실행기반 강화 사업'을 추진한다.

17일 광주시교육청에 따르면 이번 사업은 유치원과 어린이집의 교육·보육 체계를 연계하고 영유아 교육의 질을 높이기 위해 교사 대 영유아 수 비율 개선, 취약 영유아 지원, 지역사회 협력 거버넌스 강화 등을 중심으로 시행된다.

광주시교육청 전경. [사진=박진형 기자]

특히 지난해 10개소에서 시범 운영된 '광주형 유보통합 준비학교'를 올해 120개소로 대폭 확대한다.

광주형 유보통합 준비학교는 지역 특성과 현장의 요구를 반영해 ▲교사 대 유아 수 비율 개선형(40개소)▲다문화 영유아 지원형(40개소)▲유·보 이음교육형(40개소) 등 3개 맞춤형 모델로 세분화해 운영한다.

또 지난해 운영 성과를 바탕으로 소나무유치원, 용산구립어린이집, 연경어린이집 등 3개 기관을 유보통합 시범기관으로 재지정한다. 유보통합 시범기관은 영유아를 하루 최대 12시간까지 돌봐주며 정교사를 추가 배치해 교사 대 유아 비율을 개선한다.



시교육청은 광주형 유보통합 준비학교와 시범기관 운영을 통해 유보통합 정책이 현장에 안착할 수 있는 모델을 마련할 계획이다.

이 밖에 ▲영유아 심리·정서 발달 지원▲찾아가는 체험 프로그램▲지역 대학 연계 '광주형 미래교육' 교원 연수 등 특색 사업을 병행해 유치원과 어린이집의 교육·보육 역량을 상향 평준화한다.

이정선 시교육감은 "유보통합은 영유아 교육과 보육의 질을 높이고 아이들이 더 나은 환경에서 성장할 수 있도록 하는 중요한 정책"이라며 "다양한 지원 사업을 통해 현장에서 실행 가능한 유보통합 모델을 만들겠다"고 말했다.

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