수원시육아종합지원센터 '장난감수리스쿨–아빠, 장난감을 부탁해!' 운영

장난감 구조와 특성 이해하고 고장 난 장난감을 수리하는 방법 배우는 체험형 교육

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 수원시육아종합지원센터가 다음달 11일 수원시육아종합지원센터 중강당에서 영유아 가정 아빠를 대상으로 '장난감수리스쿨–아빠, 장난감을 부탁해!' 프로그램을 운영한다고 17일 밝혔다.

프로그램 안내 포스터. [사진=수원시]

'장난감수리스쿨'은 장난감 구조와 특성을 이해하고 고장 난 장난감을 수리하는 방법을 배우는 체험형 교육이다. 장난감 수리 기초 교육과 분해·수리 실습을 한다. 자원 재활용의 가치를 알리고 아버지의 육아 참여를 높이기 위한 마련한 프로그램이다.

수원시에 거주하는 영유아 가정 아빠를 선착순 10명 모집한다. 참여를 원하는 시민은 수원시육아종합지원센터 장난감도서관 홈페이지에서 신청하면 된다.

교육을 수료한 후 희망자는 장난감 무료 수리 봉사활동 '장난감119'에 참여해 재능기부 활동도 할 수 있다. 참여자에게는 교육 시간에 대한 자원봉사 활동 시간도 부여한다.

수원시육아종합지원센터는 2024년 장난감수리스쿨 시범운영을 시작해 2025년까지 총 32명의 수료자를 배출했다. 일부 수료자는 '장난감119' 활동에 참여하며 지역사회 나눔 활동을 이어가고 있다.

수원시육아종합지원센터 관계자는 "고장 난 장난감을 수리해 폐장난감을 줄이고 환경보호를 실천하는 교육"이라며 "아버지가 아이와 함께 소통하며 육아에 적극적으로 참여하는 문화가 확산되는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com