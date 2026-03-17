대구광역시, 8·9급 공무원 720명 선발 원서접수

오는 23~27일 접수, 전년 대비 123% 증원… 최근 4년 내 최대 규모

6월 20일 필기시험 실시… '거주지 제한' 등 응시 요건 확인 필수

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 8·9급 공무원 신규 채용을 위한 '2026년도 제2회 공개경쟁임용시험' 원서접수를 오는 23일부터 27일까지 5일간 실시한다고 밝혔다.

이번 제2회 임용시험 선발인원은 총 720명으로 올해 치러지는 시험 중 가장 큰 규모다. 이는 전년 대비 397명이나 증가(증 123%)한 수준으로 최근 4년 내 최대 선발 규모다. 대구시는 이번 채용이 지역 고용 시장에 활기를 불어넣고 청년 일자리 창출에도 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

직렬별 선발인원은 ▲행정직 305명▲세무직 72명▲전산직 9명▲사회복지직 108명▲사서직 4명▲속기직 3명▲공업직 51명▲농업직 3명▲녹지직 26명▲보건직 10명▲간호직 28명▲환경직 15명▲시설직 61명▲방재안전직 11명▲방송통신직 14명이다.

대구광역시는 8·9급 공무원 720명을 선발한다. 2026.03.17 yrk525@newspim.com

응시원서는 지방자치단체 인터넷원서접수센터를 통해 접수할 수 있다. 특히 지역 인재 보호를 위한 '거주지 제한 요건'이 다시 적용되는 만큼, 응시자는 공고문에 명시된 거주요건과 직렬별 응시에 필요한 자격증 등 응시 자격을 사전에 확인해야 한다.

시험은 6월 20일 필기시험을 시작으로 7월 16일 필기 합격자 발표와 면접시험을 거쳐, 8월 28일 최종합격자를 발표할 예정이다. 시험 일정과 선발 예정 직렬, 시험과목 등 자세한 정보는 대구광역시 홈페이지 '시험정보'에서 확인할 수 있다.

안중곤 대구광역시 행정국장은 "대구 발전을 이끌어갈 지역 맞춤형 인재를 선발하기 위해 공정하고 투명한 임용시험 운영에 최선을 다하겠다"며 "전문성과 역량을 갖춘 지역 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.

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