안성시, 반도체 소부장 특화단지 '동신 일반산단' 새 명칭 공모

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시와 한국산업단지공단은 반도체 소재·부품·장비(소부장) 특화단지로서의 정체성을 확립하고 미래지향적 브랜딩을 위해 안성 동신일반산업단지의 새 명칭을 전 국민 대상으로 공모한다고 17일 밝혔다.
공모 기간은 오는 25일까지 9일간이며 누구나 참여 가능하다.
홍보 포스터는 안성시청 홈페이지와 관내 읍·면·동에 게시되며, 포스터 우측 하단 QR코드를 스캔해 온라인으로 접수한다. 참여자 30명에게는 추첨을 통해 스타벅스 커피 쿠폰을 지급한다.
접수된 명칭은 적합성, 창의성, 대중성 등을 기준으로 심사해 3월 말 최종 당선작을 확정짓고, 산업단지계획 승인 및 고시 등 행정 서류에 공식 반영할 계획이다. 양 기관은 확정 명칭과 '반도체 소부장 특화단지' 타이틀을 활용해 홍보물을 제작하고 타겟 기업 유치 활동을 본격 전개할 예정이다.
시 관계자는 "이번 명칭 공모는 대한민국 반도체 산업의 중심이 될 동신산단의 새로운 출발점"이라며 "시민들의 참신한 아이디어가 모여 안성의 미래를 이끌어갈 최고의 브랜드가 탄생하기를 기대한다"고 전했다.
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