안성시, 반도체 소부장 특화단지 '동신 일반산단' 새 명칭 공모

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시와 한국산업단지공단은 반도체 소재·부품·장비(소부장) 특화단지로서의 정체성을 확립하고 미래지향적 브랜딩을 위해 안성 동신일반산업단지의 새 명칭을 전 국민 대상으로 공모한다고 17일 밝혔다.

공모 기간은 오는 25일까지 9일간이며 누구나 참여 가능하다.

안성시, 반도체 소부장 특화단지 '동신 일반산단' 명칭 공모 홍보물[사진=안성시]

홍보 포스터는 안성시청 홈페이지와 관내 읍·면·동에 게시되며, 포스터 우측 하단 QR코드를 스캔해 온라인으로 접수한다. 참여자 30명에게는 추첨을 통해 스타벅스 커피 쿠폰을 지급한다.

접수된 명칭은 적합성, 창의성, 대중성 등을 기준으로 심사해 3월 말 최종 당선작을 확정짓고, 산업단지계획 승인 및 고시 등 행정 서류에 공식 반영할 계획이다. 양 기관은 확정 명칭과 '반도체 소부장 특화단지' 타이틀을 활용해 홍보물을 제작하고 타겟 기업 유치 활동을 본격 전개할 예정이다.

시 관계자는 "이번 명칭 공모는 대한민국 반도체 산업의 중심이 될 동신산단의 새로운 출발점"이라며 "시민들의 참신한 아이디어가 모여 안성의 미래를 이끌어갈 최고의 브랜드가 탄생하기를 기대한다"고 전했다.

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