안산시, 대부도 동주염전 체험장 활성화 '박차'

이민근 시장 "대부도 관광의 새로운 랜드마크로 자리 잡을 수 있도록 최선"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 이민근 안산시장이 지난 16일 대부도 동주염전 체험장 조성지를 방문해 현장 시설을 점검하고, 활성화 방안을 논의했다고 17일 밝혔다.

이민근 안산시장(사진 왼쪽 네번째)이 16일 대부도 동주염전 체험장 조성지를 방문해 현장 시설을 점검하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 동주염전 체험장(단원구 대부동동 643-19번지 일원)은 지난 2024년 6월 기반 시설 조성이 완료됐으나, 관광콘텐츠 부족과 운영 수익성 문제 등으로 공식 개장이 지연돼 왔다.

이에 이민근 시장은 직접 현장을 찾아 운영상의 문제점을 점검하고, 지역 주민들의 의견을 청취하며 체험장 활성화를 위한 대책 마련에 나섰다.

이날 현장에는 이민근 시장을 비롯해 간부 공무원과 지역 주민 등 30여 명이 참석했다. 주민들은 대부도 균형 발전을 위한 시의 관심과 현장 방문에 감사를 전하며 다양한 의견을 제시했다.

현장에 참여한 한 주민은 "염전 체험장은 배수가 원활하지 않아 소금 생산과 운영에 어려움이 많다"며 "매립(성토)을 통한 근본적인 배수 체계를 개선하고 부지 활용도를 제고할 필요가 있다"고 말했다.

안산시는 이러한 현장 의견을 바탕으로 단계별 활성화 로드맵을 마련할 계획이다. 단기적으로는 기존에 조성된 교육관과 염전체험관 등을 활용해 시민 대상 체험 프로그램을 우선 운영하고 공간 활용도를 높일 예정이다. 중장기적으로는 유휴 부지를 성토해 토지 활용 가치를 높이고, 시민 선호도가 높은 복합 관광 시설로 확충하는 방안을 검토하고 있다.

특히, 시는 민간 투자 유치와 위탁 개발, 공공·민간 공동개발(SPC) 등 다양한 사업 방식을 검토해 재정 부담은 줄이고 운영 효율성은 높인다는 방침이다.

이민근 안산시장은 "동주염전이 가진 역사적 가치와 생태 자산을 보존하면서, 시민들이 즐길 수 있는 매력적인 관광콘텐츠를 채우는 것이 핵심"이라며 "주민들의 의견을 정책에 적극 반영하여 동주염전 체험장이 대부도 관광의 새로운 랜드마크로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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