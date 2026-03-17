민주, 중수청·공소청법 18일 법사위 처리 후 19일 본회의 상정 예고

이날 오후 의총서 '검찰개혁' 당론 변경 절차

[서울=뉴스핌] 박서영 배정원 기자 = 더불어민주당이 검찰개혁 입법인 중대범죄수사청(중수청)·공소청 법안을 오는 18일 국회 법제사법위원회 의결을 거친 후 오는 19일 본회의에서 최종 처리할 방침이다.

한병도 민주당 원내대표는 17일 오전 국회에서 검찰개혁 관련 긴급 기자회견을 통해 "18일에 행정안전위원회와 법사위 전체회의를 열고 두 법안을 각각 처리하고 19일 본회의에 최종 상정해 대한민국 사법 정의의 새로운 장을 열겠다"고 밝혔다.

한 원내대표는 국민의힘을 향해 "필리버스터를 통해 민생과 개혁의 발목을 잡으려한다면 우리는 주저없이 국회법에 따른 토론 종결로 법안을 처리할 것"이라고 경고했다.

또 "야당의 입법 사보타주에 끌려다니며 개혁의 골든타임을 놓치는 일은 결코 없을 것"이라고 했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표가 17일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 검찰개혁 관련 긴급 기자회견에 참석하고 있다. 2026.03.17 panbin@newspim.com

민주당은 이날 오후 1시30분 의원총회에서 완성된 합의안을 바탕으로 당론 변경 절차를 밟는다.

이날 오전 10시에는 행안위 법안소위가, 오후 2시에는 법사위 법안소위가 각각 개의되며 각 법안이 소관 상임위 법안소위에서 처리될 전망이다. 이후 소관 상임위 전체회의와 법사위 전체회의를 거치게 된다.

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