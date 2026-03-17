민주, 중수청·공소청법 18일 법사위 처리 후 19일 본회의 상정 예고

[서울=뉴스핌] 박서영 배정원 기자 = 더불어민주당이 검찰개혁 입법인 중대범죄수사청(중수청)·공소청 법안을 오는 18일 국회 법제사법위원회 의결을 거친 후 오는 19일 본회의에서 최종 처리할 방침이다.
한병도 민주당 원내대표는 17일 오전 국회에서 검찰개혁 관련 긴급 기자회견을 통해 "18일에 행정안전위원회와 법사위 전체회의를 열고 두 법안을 각각 처리하고 19일 본회의에 최종 상정해 대한민국 사법 정의의 새로운 장을 열겠다"고 밝혔다.
한 원내대표는 국민의힘을 향해 "필리버스터를 통해 민생과 개혁의 발목을 잡으려한다면 우리는 주저없이 국회법에 따른 토론 종결로 법안을 처리할 것"이라고 경고했다.
또 "야당의 입법 사보타주에 끌려다니며 개혁의 골든타임을 놓치는 일은 결코 없을 것"이라고 했다.
민주당은 이날 오후 1시30분 의원총회에서 완성된 합의안을 바탕으로 당론 변경 절차를 밟는다.
이날 오전 10시에는 행안위 법안소위가, 오후 2시에는 법사위 법안소위가 각각 개의되며 각 법안이 소관 상임위 법안소위에서 처리될 전망이다. 이후 소관 상임위 전체회의와 법사위 전체회의를 거치게 된다.
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