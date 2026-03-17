"영상 보다가 산다"…알리익스프레스, 유튜브 쇼핑 제휴 파트너 합류

유튜브 콘텐츠, 새로운 유통 채널로 확장

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 알리익스프레스는 콘텐츠 소비가 곧 쇼핑으로 이어지는 시대에 맞춰 유튜브 쇼핑 제휴 프로그램의 공식 파트너로 합류한다고 17일 밝혔다.

이번 협업은 단순한 제휴 참여가 아니라 유튜브를 중심으로 한 '크리에이터 커머스'를 알리익스프레스만의 방식으로 확장하는 전략적 행보다.

알리익스프레스-유튜브 쇼핑 로고. [사진=알리익스프레스]

알리익스프레스는 방대한 글로벌 셀렉션과 해외직구 역량을 결합해 크리에이터에게는 새로운 수익 기회를, 소비자에게는 보다 폭넓은 선택지를 제공하는 '콘텐츠 중심 유통 모델'을 본격화할 계획이다.

이번 협업을 통해 한국 크리에이터는 유튜브 크리에이터 스튜디오 내에서 알리익스프레스 상품을 검색 및 선택해 영상에 직접 태그할 수 있게 된다. 예를 들어 해외 감성 인테리어 브이로그의 소품이나 테크 리뷰 제품을 실시간으로 태그하는 방식으로, 크리에이터의 콘텐츠가 상품 구매 여정에서 핵심적인 역할을 수행하게 된다.

크리에이터는 패션·뷰티·전자기기·홈리빙·라이프스타일 전반에 걸친 알리익스프레스의 글로벌 셀렉션과 실시간 인기 상품·트렌드 인사이트를 활용해 보다 정교한 상품 큐레이션을 할 수 있다. 시청자는 영상 내 '제품' 섹션에서 태그된 상품을 확인한 뒤 클릭 한 번으로 알리익스프레스 상세 페이지에 접속해 구매할 수 있어 해외 상품 접근성과 편의성이 함께 개선될 전망이다.

유튜브 관계자는 "이번 파트너십을 통해 더욱 폭넓은 상품 선택지를 제공하는 한편, AI 기술의 지속적인 도입을 통해 크리에이터와 시청자 모두에게 더욱 혁신적이고 편리한 유튜브 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

알리익스프레스 관계자는 "알리익스프레스는 단순히 더 많은 상품을 제공하는 것에 그치지 않고 AI 시대 속에서 크리에이터와 소비자가 만나는 새로운 접점을 만들고자 한다"며 "이번 협업을 통해 한국 크리에이터들이 방대한 글로벌 셀렉션을 통해 보다 창의적인 콘텐츠와 커머스를 결합할 수 있도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.

shl22@newspim.com