전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.17 (화)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

국립중앙박물관, 20일 이슬람실 연계 라운드테이블 개최

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국립중앙박물관은 오는 20일 교육관 소강당에서 세계문화관 이슬람실 전시 연계 라운드테이블을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 지난 해 새롭게 문을 연 상설전시관 3층 세계문화관 이슬람실 전시와 연계하여 이슬람 세계를 다채로운 시각에서 이해하고 대중과 공유하는 자리로 마련했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 세계문화관 이슬람실 연계 라운드테이블 포스터. [사진=국립중앙박물관]  2026.03.17 alice09@newspim.com

국립중앙박물관은 인류가 남긴 다양한 세계 문화유산을 소개하는 세계문화관을 운영하고 있으며, 지난 11월 22일부터 오는 10월 11일까지 카타르 도하 이슬람예술박물관 소장품을 차용하여 '이슬람 미술, 찬란한 빛의 여정'이라는 주제의 이슬람실을 신설·운영하고 있다.

전시에서는 7세기부터 19세기까지 이슬람의 문화 다양성과 폭넓은 미감에 초점을 맞추어 이슬람 미술의 찬란했던 여정을 소개하고 있다.

이번 라운드테이블은 전시를 총괄한 세계문화부장을 비롯해 역사·정치·문화 등 다양한 분야를 대표하는 이슬람 전문가들이 참여해 이슬람 세계와 문화가 가지는 의미에 대해 폭넓게 논의한다.

첫 번째 발표를 맡은 오세연 국립중앙박물관 세계문화부장은 '박물관에서 만난 이슬람'을 주제로, 카타르 도하 이슬람예술박물관 소장품으로 꾸민 이슬람실의 전시기획 의도와 구성을 소개하고, 국립중앙박물관 세계문화관 속 이슬람실의 의미에 대해 설명한다.

이어 인남식 국립외교원 교수는 '이슬람과 정치'를 주제로 발표한다. 인남식 교수는 중동 정치와 국제관계를 연구하는 대표적인 학자로, 이번 발표에서는 이슬람권 국가의 정치 구조와 국제정치 환경 속에서 이슬람 문화와 정치가 어떻게 상호작용하는지에 대해 살펴볼 예정이다.

박현도 서강대학교 유로메나연구소 교수는 이슬람 문명과 중동 문화 연구를 이어온 학자로, '이슬람 문화권 넓게 읽기'라는 제목으로 아라비아반도를 넘어 무역과 교류를 통해 동서양으로 확산된 이슬람 문화권의 형성과 특징에 대해 소개한다.

선문대학교 글로벌어학부 겸임교수이자 현대미술작가로도 활동 중인 구미란 교수는 '한지 위에 펼쳐진 아랍의 별 – 사막 별빛의 이야기 속으로'라는 주제로 발표한다.

여기서는 이슬람의 미감이 현대 미술 속에서 어떻게 해석되고 표현될 수 있는지를 소개하고, 한지를 활용하여 한국적 재료를 시각으로 풀어낸 작업 과정들을 관객에게 공유한다.

마지막 발표에서는 이집트 출신 방송인 새미 라샤드가 '일상 속 이슬람 문화 찾기'를 주제로 강연한다. 한국에서 무슬림으로 함께 살아가고 있는 새미 라샤드는 음식·생활·예절 등 우리의 일상 속 다양한 이슬람 문화들을 소개함으로써 관객들의 이해와 소통의 시간을 나눌 예정이다.

모든 발표가 끝난 뒤에는 중동 및 이슬람 문화 연구의 권위자인 한양대학교 이희수 명예교수가 좌장을 맡아 참석자들과의 자유토론을 진행한다.

이 자리에서는 발표 내용을 바탕으로 이슬람 문화를 바라보는 다양한 학문적 시각과 한국 사회에서의 이해 가능성을 심층적으로 논의한다.

국립중앙박물관은 "최근 중동 지역의 긴장과 갈등이 이어지면서 이슬람 세계에 대한 이해의 중요성이 더욱 커지고 있다. 국립중앙박물관 세계문화관 이슬람실과 이번 연계 라운드테이블 행사가 이슬람 문화에 대한 균형 잡힌 이해와 문화적 소통을 넓히는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

라운드테이블 참여는 별도의 사전신청 없이 선착순 무료로 입장할 수 있다.

alice09@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48
사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동