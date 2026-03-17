정청래, 오전 9시 긴급 기자회견…검찰개혁 법안 입장 직접 밝힌다

與, 오후 의총 열고 검찰개혁 의견 수렴

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 17일 검찰개혁과 관련해 입장을 밝힌다.

민주당에 따르면 정 대표는 이날 오전 9시 국회에서 긴급 기자회견을 연다. 이 자리에서 정 대표는 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법안에 대한 의견을 내놓을 것으로 예상된다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 2차종합특검대응특별위원회 출범식 및 1차 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.12 mironj19@newspim.com

민주당은 이날 오후 1시 30분 국회에서 의원총회를 열어 검찰개혁 법안에 대한 당내 의견을 수렴한 뒤 오는 19일 국회 본회의에서 처리한다는 방침이다.

앞서 이재명 대통령은 지난 16일 자신의 SNS를 통해 "당과 정부가 당정 협의를 통해 수정안을 만들었고 이를 여당 당론으로 채택한 바, 이 수정안은 정부안이 아니라 당정협의안"이라며 조속한 처리를 촉구한 바 있다.

그러면서 쟁점이 되고 있는 '검찰총장' 명칭에 대해서는 본질이 아니라며 명확한 입장을 밝혔다.

이 대통령은 "공소청 책임자 명칭을 헌법이 규정한 '검찰총장'으로 할 것인지 공소청장으로 할 것인지, 검사 전원을 면직한 후 선별 재임용할 것인지는 수사 기소 분리(검사의 수사 배제)와는 직접 관련이 없다"며 "위헌논란 소지를 남겨 반격할 기회와 명분을 허용할 만큼 검찰총장 명칭을 공소청장으로 굳이 바꾸어야 할 이유를 납득하기 어렵다"고 지적했다.

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