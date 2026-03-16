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아이브, 21일 팬 콘서트 '다이브 인투 아이브' 개최...인스파이어 아레나 달군다

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브가 팬 콘서트 콘셉트 포토를 공개하며 공연을 향한 기대감을 한층 끌어올렸다.

스타쉽엔터테인먼트는 지난 15일 아이브 공식 SNS를 통해 오는 21일과 22일 개최되는 '2026 아이브 네 번째 팬 콘서트 '다이브 인투 아이브'(2026 IVE THE 4TH FAN CONCERT 'DIVE into IVE')'의 콘셉트 포토를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.03.16 moonddo00@newspim.com

공개된 사진 속 아이브는 푸른 바닷속을 연상시키는 몽환적인 배경을 바탕으로 화이트 톤의 드레스를 각자의 개성에 맞게 완벽하게 소화하며 눈부신 비주얼을 자랑했다. 신비롭고 환상적인 분위기 속에서 여섯 멤버의 우아한 매력이 돋보였고, 마치 아이브만의 세계 속으로 초대받은 듯한 무드로 팬들의 설렘을 자극했다.

아이브는 오는 3월 21일과 22일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 팬 콘서트 '다이브 인투 아이브'를 개최하고 다이브(팬클럽명)와 만날 예정이다. 해당 공연은 개최 소식이 전해지자마자 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 모으며 아이브의 막강한 인기를 다시 한번 입증했다.

특히, 지난 2월 23일 발매된 정규 2집 '리바이브 플러스'로 한층 확장된 음악적 스펙트럼과 더욱 탄탄해진 퍼포먼스를 선보인 아이브인 만큼, 이번 팬 콘서트에서 더욱 다채롭고 풍성한 세트리스트와 화려한 무대 연출을 통해 인스파이어 아레나를 뜨겁게 달굴 것으로 기대를 모은다.

아이브는 정규 2집 선공개 더블 타이틀곡 '뱅뱅'으로 국내 주요 음원 차트에서 '퍼펙트 올킬'을 기록하며 팀 통산 여섯 번째 퍼펙트 올킬을 달성했다. 이어 또 다른 더블 타이틀곡 '블랙홀'과 함께 음악방송 통산 9관왕에 오르고, 3주 연속 1위를 차지하며 트리플 크라운을 기록하는 등 '아이브 신드롬'을 이어가고 있다.

한편, 아이브의 네 번째 팬 콘서트 '다이브 인투 아이브'는 오는 3월 21일과 22일 양일간 개최되며, 22일 공연은 오프라인 무대와 동시에 글로벌 송출 플랫폼 비욘드 라이브를 통해 온라인 유료 생중계도 진행될 예정이다.

moonddo00@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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