아이브, 21일 팬 콘서트 '다이브 인투 아이브' 개최...인스파이어 아레나 달군다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브가 팬 콘서트 콘셉트 포토를 공개하며 공연을 향한 기대감을 한층 끌어올렸다.

스타쉽엔터테인먼트는 지난 15일 아이브 공식 SNS를 통해 오는 21일과 22일 개최되는 '2026 아이브 네 번째 팬 콘서트 '다이브 인투 아이브'(2026 IVE THE 4TH FAN CONCERT 'DIVE into IVE')'의 콘셉트 포토를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아이브. [사진=스타쉽엔터테인먼트] 2026.03.16 moonddo00@newspim.com

공개된 사진 속 아이브는 푸른 바닷속을 연상시키는 몽환적인 배경을 바탕으로 화이트 톤의 드레스를 각자의 개성에 맞게 완벽하게 소화하며 눈부신 비주얼을 자랑했다. 신비롭고 환상적인 분위기 속에서 여섯 멤버의 우아한 매력이 돋보였고, 마치 아이브만의 세계 속으로 초대받은 듯한 무드로 팬들의 설렘을 자극했다.

아이브는 오는 3월 21일과 22일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 팬 콘서트 '다이브 인투 아이브'를 개최하고 다이브(팬클럽명)와 만날 예정이다. 해당 공연은 개최 소식이 전해지자마자 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 모으며 아이브의 막강한 인기를 다시 한번 입증했다.

특히, 지난 2월 23일 발매된 정규 2집 '리바이브 플러스'로 한층 확장된 음악적 스펙트럼과 더욱 탄탄해진 퍼포먼스를 선보인 아이브인 만큼, 이번 팬 콘서트에서 더욱 다채롭고 풍성한 세트리스트와 화려한 무대 연출을 통해 인스파이어 아레나를 뜨겁게 달굴 것으로 기대를 모은다.

아이브는 정규 2집 선공개 더블 타이틀곡 '뱅뱅'으로 국내 주요 음원 차트에서 '퍼펙트 올킬'을 기록하며 팀 통산 여섯 번째 퍼펙트 올킬을 달성했다. 이어 또 다른 더블 타이틀곡 '블랙홀'과 함께 음악방송 통산 9관왕에 오르고, 3주 연속 1위를 차지하며 트리플 크라운을 기록하는 등 '아이브 신드롬'을 이어가고 있다.

한편, 아이브의 네 번째 팬 콘서트 '다이브 인투 아이브'는 오는 3월 21일과 22일 양일간 개최되며, 22일 공연은 오프라인 무대와 동시에 글로벌 송출 플랫폼 비욘드 라이브를 통해 온라인 유료 생중계도 진행될 예정이다.

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