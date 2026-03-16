부산시, 글로벌 유니콘 에어알로와 관광·통신 협력 추진

외국인 10만 eSIM 무료 제공

외국인 관광 편의성 증대 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 글로벌 eSIM(디지털 SIM) 선도기업 에어알로(Airalo)와 손잡고 외국인 관광객과 시민 대상 통신 지원을 강화한다.

시는 16일 오전 11시 시청 국제의전실에서 에어알로와 업무협력 의향서(LOI)를 체결했다고 밝혔다.

박형준 부산시장(오른쪽)이 16일 오전 11시 시청 7층 국제의전실에서 멜빈 응(Melvin NG) 에어알로 아태지역 본부장과 체결한 업무협력 의향서(LOI)를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.03.16

에어알로는 전 세계 여행객을 대상으로 eSIM 마켓플레이스를 운영하는 글로벌 유니콘 기업으로, 2025년 기준 사용자 2000만 명을 돌파했다.

이번 협약에는 ▲부산 방문 외국인 대상 10만 개 무료 eSIM(약 4.5달러 상당) 제공 ▲부산시 전용 eSIM 제작·배포 ▲부산 시민과 청년의 해외 진출 편의를 위한 할인 코드 제공 ▲국제행사 참가 외국인 대상 특별 eSIM 지원 ▲eSIM 사용 데이터 공유를 통한 관광정책 고도화 추진 등이 포함됐다.

시는 이번 협약으로 해외 출국 부산 시민의 데이터 로밍 부담을 줄이는 한편, 부산을 찾는 외국인 관광객의 통신 접근성 향상으로 관광 편의를 높일 계획이다.

협약은 지난해 에어알로가 시 창업박람회 '플라이 아시아(Fly Asia) 2025'에 참가하면서 인연이 닿은 것으로 알려졌다. 당시 에어알로는 미국 실리콘밸리 창업기획사 '플러그앤플레이(Plug & Play)'의 추천으로 박람회 전시부스를 운영했다.

멜빈 응(Melvin NG) 에어알로 아태본부장은 "부산은 외국인 관광객에게 매력적인 도시로, 지난해 방문객이 전년 대비 24% 증가한 364만 명에 달했다"며 "이번 협약은 에어알로가 한국 지자체와 맺는 첫 협약으로 부산의 500만 외국인 관광객 목표 달성에 기여하길 바란다"고 말했다.

박형준 부산시장은 "이번 협약은 외국인 관광객 대상 무료 eSIM 제공뿐 아니라 해외 출국 시민을 위한 다양한 편익도 포함하고 있다"며 "최근 국제 정세 불안 등으로 관광산업 위축이 우려되는 상황에서 관광객과 시민의 경제적 부담을 동시에 완화할 것"이라고 전했다.

시와 에어알로는 협약 후 사전 홍보 프로그램부터 시작해 eSIM 배부 시기와 장소를 협의해 발표할 예정이다.

ndh4000@newspim.com