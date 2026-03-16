뉴보텍, 주요 임원진 자사주 매입으로 '책임 경영' 의지 표명

황희선 부사장, 장내 매수로 3만4655주 취득

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 뉴보텍의 황희선 부사장이 책임 경영 실천과 주주가치 제고를 위해 자사주를 장내 매입했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 자사주 매입은 황희선 부사장이 주도해 진행됐으며, 현재 회사의 주가 수준이 과도하게 저평가돼 있다는 판단과 함께 미래 성장에 대한 강력한 의지를 대외적으로 공표하기 위해 결정됐다. 황희선 부사장은 최근 장내 매수를 통해 자기주식 3만4655주를 취득했다.

특히 뉴보텍은 최근 부실기업 퇴출 관련 제도 도입에 따른 시장 내 우려를 불식시키고 본질적 가치 회복을 위해 가용한 모든 수단을 동원할 예정이다. 실제로 뉴보텍은 이번 경영진의 자사주 매입에 이어, 보다 적극적인 시장 대응을 위해 자사주 소각 및 임원진의 자기주식 추가 매입 등 다각도의 주주 환원 방안을 검토 중이다.

뉴보텍 CI [CI=뉴보텍]

황희선 부사장은 "회사의 본질적 가치와 펀더멘털은 여전히 견고하며, 현재 추진 중인 사업 구조 효율화가 가시적인 성과를 내고 있다"며 "이번 매입은 회사의 미래에 대한 확신을 보여주는 것이며, 앞으로도 기업가치를 회복시키는 데 모든 역량을 집중할 것"이라고 밝혔다.

회사 관계자는 "경영진의 책임 경영 의지가 확고한 만큼, 주주 여러분께 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "기업가치 제고와 지속 가능한 성장을 통해 시장의 기대에 부응하겠다"고 전했다.

한편 뉴보텍은 이번 경영진의 자사주 매입과 향후 추진될 주주 환원 정책이 시장의 우려를 불식시키고 기업가치 회복의 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.

nylee54@newspim.com