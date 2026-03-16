함안군, 지방세정평가 '최우수' 선정…교부금 3억 확보

주민세 알림 서비스 등 혁신 시책 호평

도지사 표창 및 3억 원 교부금 확보

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군은 경남도 주관 '2026년 지방세정 종합평가'에서 최우수 기관으로 선정돼 도지사 기관표창과 함께 특별조정교부금 3억 원을 확보했다고 16일 밝혔다.

경남 함안군이 경남도에서 주관하는 2026년 지방세정 종합평가에서 '최우수' 기관으로 선정됐다. 사진은 함안군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.08.16

이번 평가는 2025년 한 해 동안 지방세 부과·징수, 체납액 정리, 지방세 심사와 조사 등 5개 분야 19개 항목을 대상으로 진행됐다.

군은 지방세정 혁신 시책으로 '주민세(종업원분) 신고 대상 알림 서비스'를 도입해 납세자의 신고 누락을 예방하고, '취득세 과세표준 적정 신고 여부 점검'을 통해 탈루세원을 발굴하며 성실신고를 이끌었다.

체납자 대상 적극적 체납처분, 취득세 과세표준 기획점검, 세입 증대 노력과 세정 발전 기여도 등에서 높은 평가를 받았다.

군 관계자는 "이번 최우수 기관 선정은 어려운 경제 여건에서도 군민들의 높은 납세의식과 전 직원의 노력 덕분"이라며 "앞으로도 군민이 신뢰하는 세무행정을 구현하고 안정적인 자주재원 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com