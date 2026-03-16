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하남 미사강변도시, 5성급 호텔 건립 사전협상 절차 착수

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[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 하남시는 미사강변도시 내 망월동 일대에 제안된 인터컨티넨탈, 메리어트, 웨스틴 등 글로벌 브랜드 5성급 호텔 건립 사업과 관련해 본격적인 협상에 착수했다고 16일 밝혔다.

경기 하남시가 미사강변도시 내 망월동 일대에 제안된 인터컨티넨탈, 메리어트, 웨스틴 등 글로벌 브랜드 5성급 호텔 건립 사업과 관련 환수협상회의를 하고 있다.[사진=하남시]

해당 용지는 자족용지로 하남 미사강변도시는 자족기능 용지 대부분이 지식산업센터 위주로 개발되면서 높은 공실률 등 공급 과잉 문제가 제기되어 왔으나 지난해 8월 민간사업자가 5성급 호텔과 공동주택을 제안하며 본격 착수하게 됐다.

지난해 8월 하남시 망월동 941-1, 2번지 일원에 도시관리계획 변경 사전협상 사업제안서가 접수 됐고 이후 교육환경보호위원회 심의를 통과했다.

이에 하남시는 본격적인 사업추진을 위해 관련 규정에 따라 공공기여 환수를 위한 '협상조정협의회'를 구성하고 지난 13일 제1차 회의를 개최해 협상 주요 사항을 논의했다.

지난해 7월 파르나스호텔(주)과 맺은 양해각서(MOU)에 이은 사업 제안서에 따르면 해당 부지에는 객실 396실 규모의 5성급 호텔과 330세대의 공동주택이 복합 개발될 계획이미여 호텔 브랜드로는 인터컨티넨탈, 메리어트, 웨스틴 등 글로벌 체인이 검토되고 있다.

또 사업자는 5성급 호텔 수준에 부합하는 컨벤션 센터와 인피니티 풀, 스카이라운지 등 부대시설을 확보하고 이를 위해 기존 준주거지역을 일반상업지역으로 변경하고 용적률을 상향하는 계획을 제시했다.

호텔은 초기 투자 비용이 많은 반면 수익성을 확보하기 어려워 공동주택을 병행해 사업을 추진할 계획인데 호텔과 공동주택 모두 이익환수 대상에 포함되며 공공성과 지역 경제 활성화를 동시에 도모할 예정이다.

도시계획 변경으로 발생하는 개발이익은 하남시의회에서 제정한 조례에 따라 지역사회에 합리적으로 환원되며 민간사업자는 용도지역 및 허용용도 변경에 따른 공공기여로 수영장을 포함한 체육시설과 북측 생활권에 부족한 청소년수련시설 건립과 하남시민을 위한 객실, 컨벤션 및 식당 등 비수기 할인 혜택 제공으로 실질적인 시민 편익 증진 방안과 교육환경평가 심의에 따른 학교 지원 방안 등을 제안했다.

이번 협상조정협의회는 시의회에서 2024년 11월 제정된 '하남시 도시계획변경 사전협상 운영지침'과 지난해 2월 제정된 관련 조례에 근거한 법적 협의체로 시 관계부서와 도시계획 전문가와 민간사업자가 참여하는 이 협의회는 민간 제안으로 도시계획 변경이 수반되는 개발사업의 적정성과 공공성 확보 방안을 종합적으로 검토하며 공공과 민간 간 협상을 체계적으로 추진하는 기능을 수행한다.

이현재 시장은 "이번 협상은 조례와 지침에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 진행할 계획"이라며 "도시계획 변경으로 발생하는 개발이익이 지역사회에 합리적으로 환원될 수 있도록 공공기여 방안을 면밀히 검토하겠다"고 말했다. 이어 "글로벌 수준의 5성급 호텔이 건립되어 하남시의 도시 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 단계별 절차를 차질 없이 추진하겠다"고 덧붙였다.

observer0021@gmail.com

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