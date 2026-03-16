부산교육청, 학교 흡연 예방사업서 '우수기관' 선정

예방사업, 효과성과 확산 가능성 평가

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교육청은 보건복지부가 주최하고 한국건강증진개발원이 주관한 '2025년 학교 흡연 예방사업 우수사례 공모전'에서 우수기관(보건복지부장관)에 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 공모전은 지난해 학교 흡연 예방사업을 수행한 전국 시·도 교육청 및 학교의 22개 우수사례 보고서를 대상으로 진행됐다.

전문가로 구성된 심사위원단이 대면 평가를 실시했고, 사업의 효과성과 확산 가능성 등을 종합적으로 고려해 최종 순위를 정했다.

부산시교육청이 16일 보건복지부가 주최하고 한국건강증진개발원이 주관한 '2025년 학교 흡연 예방사업 우수사례 공모전'에서 우수기관(보건복지부장관)에 선정됐다 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

시상식은 오는 5월 31일 세계 금연의 날 기념식에서 열린다. 시교육청은 그동안 아침 등굣길 밴드 공연을 지원하여 음악과 함께하는 유해약물 예방 순회공연 및 댄스 챌린지를 실시하고, 포스터, 카툰, 굿즈디자인 공모전 등 다양한 유해약물 오남용 예방 사업을 펼쳐 왔다.

학생들의 선호도를 높이고 학교 구성원의 공감대를 형성한 대표적인 우수사례로 꼽힌다. 시교육청은 흡연예방 성과보고회 등을 통해 우수사례를 확산시키고 공모전 당선작을 적극 홍보해 학생 흡연예방 일상화를 구현해 나갈 계획이다.

김석준 교육감은 "학교 흡연 예방사업은 단순히 담배의 유해성을 알리는 것을 넘어, 우리 아이들이 스스로 건강한 선택을 할 수 있는 자생력을 길러주는 미래 대비 교육"이라며 "학생들의 건강권을 지키기 위해 교육 공동체 모두가 한마음으로 노력한 결실"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com