젝시믹스, '오모테산도 힐스'에 매장 오픈…日 성장세 가속

국내 애슬레저 브랜드 최초 일본 패션 성지 입점

오픈 3시간만 매출 1000만원 기록, 한정판 완판

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(XEXYMIX)는 일본 도쿄의 패션 중심지 시부야구에 위치한 '오모테산도 힐스'에 일본 내 5번째 매장을 오픈했다고 16일 밝혔다.

국내 애슬레저 업계가 일본 프리미엄 쇼핑몰인 오모테산도 힐스에 입점한 것은 이번이 처음이다. '도쿄의 샹젤리제'로 불리는 오모테산도는 일본 내 패션·뷰티 트렌드를 선도하는 핵심 랜드마크로 꼽힌다. 특히 오모테산도 힐스는 럭셔리 브랜드를 비롯해 영 캐주얼 브랜드까지 한 곳에서 만날 수 있는 복합 대형 쇼핑몰이다.

젝시믹스 오모테산도힐스 매장 전경. [사진=젝시믹스]

오픈 당일인 지난 12일 매장 앞은 오픈 전부터 입장 대기 행렬로 장사진을 이뤘다. 오픈 3시간 만에 매출 1000만원을 돌파했으며, 당일 입점 상점 중 매출 상위에 랭크됐다. 특히 오모테산도 힐스 매장에만 단독으로 선보인 봄 한정판 '블랙라벨 시그니처 360N'은 3일 만에 전량 품절을 기록하는 등 일본 내 젝시믹스의 강력한 브랜드 파워를 다시 한번 입증했다.

젝시믹스의 일본 사업은 가파른 성장세를 기록하고 있다. 지난해 일본 매출은 전년 대비 58% 성장한 182억원을 달성하며 해외 시장 확대의 견인차 역할을 하고 있다.

젝시믹스는 이번 5호점 오픈에 이어 올해 도쿄와 오사카 지역에 2개의 매장을 추가로 오픈할 계획이다.

젝시믹스 관계자는 "트렌드에 민감한 젊은 층과 구매력이 높은 고객층이 공존하는 오모테산도 힐스 입점은 젝시믹스가 일본 시장 내 프리미엄 브랜드로 안착했음을 의미한다"며 "온·오프라인을 아우르는 전방위적인 공략을 통해 일본 내 매출 성장을 가속화하고 수익성을 견고히 다져 나가겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com