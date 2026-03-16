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KT, 3월 멤버십 라인업 공개…롯데리아·파리바게뜨 등 인기 브랜드 할인

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT가 전 고객을 대상으로 인기 브랜드 할인을 제공하는 '3월 고객 보답 프로그램'과 식음료·쇼핑 분야에서 최대 50% 할인을 지원하는 '달달혜택'을 시행한다고 16일 밝혔다.  

KT는 오는 17일부터 모든 멤버십 고객에게 '롯데리아 핫크리스피버거 세트 4000원 딜(51%할인)' 또는 '빽다방 아메리카노(HOT) 2잔 무료' 혜택 중 하나를 선택 제공한다. 빽다방 쿠폰은 메뉴 변경이 가능해 음료 및 디저트 구매 시 3400원 할인 효과를 얻을 수 있다.

모델들이 3월 KT멤버십 혜택을 소개하는 모습 [사진=KT]

KT멤버십은 7월까지 매월 최대 2개 브랜드 혜택을 이용할 수 있도록 고객 보답 프로그램을 지속 운영할 계획이다. 차수별 제휴 브랜드는 변경된다. 브랜드와 혜택 및 이용방법은 KT멤버십 앱·웹을 통해 순차적으로 오픈한다. 고객은 KT멤버십·마이케이티 앱 또는 KT닷컴에서 쿠폰을 다운로드한 뒤, 제휴사에서 쿠폰 바코드나 쿠폰 번호를 제시해 혜택을 받을 수 있다.

3월 달달혜택은 오는 31일까지 진행한다. 먼저 고객이 하나의 혜택을 선택해 이용할 수 있는 '달달초이스'는 ▲홍콩반점 짜장면 3900원 딜 & 역전우동 꼬치어묵우동 3500원 딜(최대 62% 할인) ▲도미노피자 온라인 방문포장 50% 할인(2만5000원 이상 4만5000원까지) ▲배달의민족X꾸브라꼬숯불치킨 6500원 할인(2만4000원 이상 주문 시) ▲쉐이크쉑 프라이+소다(S) 무료(1만원 이상 구매 시) ▲더벤티 아이스 아메리카노 1000원 할인(2매) ▲팀홀튼 오리지널 아이스캡 (M) 무료 ▲폴바셋 룽고(S) 또는 라떼(S) 50% 할인 ▲파리바게뜨 4000원 할인(1만원 이상 구매 시) ▲이니스프리 5000원 할인(1만5000원 이상 구매 시) + 비타민C 겔마스크 2매 증정(3만원 이상 구매 시) ▲CJ더마켓 1만2000원 할인(5만원 이상 구매 시) 등을 제공한다.

'달달스페셜'은 중복 이용이 가능하며, 여행·쇼핑·생활 분야에서 다양한 제휴 혜택을 제공한다. 주요 혜택으로는 ▲모던하우스 장바구니 20% 할인 쿠폰(2매) + 상품 30% 할인 쿠폰(1매) ▲포케올데이 30% 할인 (최대 6000원, 앱 주문 시) ▲디저트39 후레쉬베리케익 1만원 할인 ▲추억의 국민학교 떡볶이 45% 할인 ▲크록스 3만원 할인(9만원 이상 구매 시) ▲그리팅 2만원 할인(5만5000원 이상 구매 시) ▲현대면세점 1만원 허니(H.oney) 적립금 제공(온라인 선불카드, $50이상 구매 시) ▲롯데렌터카 차방정 플러스 멤버십 2개월 이용권 1000원 구매 쿠폰(매월 주유권 5000원 제공) ▲구버 PRO 플랜 1개월 이용권 ▲원스토어 게임 카테고리 30% 할인 쿠폰(최대 1만원) 등이다.

KT는 매월 진행하는 문화혜택 '컬처앤모어'를 더욱 풍성하게 준비했다. KT멤버십 고객이라면 등급에 상관없이 뮤지컬 '데스노트', '은밀하게 위대하게', 연극 '불란서 금고-북벽에 오를 자 누구더냐', 전시 '룸 포 원더' 등을 최대 50% 할인 받을 수 있다. 또한 전시 '룸 포 원더: 상상의 문을 열다'의 프라이빗 도슨트 투어 응모 이벤트를 31일까지 시행한다. 투어는 4월 15일에 진행될 예정이다. 응모 고객 전원에게는 해당 전시의 40% 할인 쿠폰을 추가로 제공한다.

KT 서비스Product본부장 김영걸 상무는 "고객 보답 프로그램은 고객에게 감사한 마음을 담은 것인만큼 고객들이 사용하기 쉽도록 메뉴 선택 폭을 넓혔고 브랜드를 다양하게 제공하고자 한다"며 "앞으로도 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 프로그램을 선보이겠다"고 말했다.

yuniya@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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