韩国等印太17国产业部长官齐聚东京 应对中东危机与供应链挑战

纽斯频通讯社世宗3月16日电 印太地区主要17个国家产业部长官齐聚日本东京，商讨稳定能源与资源供应链议题。面对中东动荡局势引发的国际油价飙升，各方计划进一步加强应对能源安全危机的能力。

会议现场图。【图片=产业通商部提供】

韩国产业通商部长官金正官出席了本月14日至15日在日本东京举行的"印太能源安全部长会议及商务论坛"。此次会议由日本经济产业省与美国国家能源委员会（NEDC）共同主办，印太地区主要17国政府高层及能源、基建、产业、金融领域企业人士共同与会。

与会各国经过两天讨论，就扩大能源安全合作达成共识，并发表了彰显地区能源供需稳定与合作意愿的《印太能源安全部长联合声明》。

会议期间，金正官还分别同美国、澳大利亚、新西兰、越南等国家的能源、产业部相关负责人会晤，分享各国在中东局势下的原油供需现状，并就为构建稳定的能源与资源供应链而紧密合作达成共识。

在作为部长会议活动之一举行的投资协议仪式上，韩美政府签署了关键矿产合作框架协议，两国企业间签署了液化天然气采购合同。

金正官分享了韩国政府近期应对中东局势的方案，并将原油及关键矿产等运输通道波动、易受能源价格波动影响的供应链结构不确定性以及因人工智能（AI）与尖端制造业发展引发的不可预测的全球供应链重组定义为当前全球能源与供应链面临的三大挑战。

他提议："为克服这些挑战，应利用多种能源降低供应的不可预测性；并借鉴国际能源机构共同释放储备油等做法，加强针对国际原油市场不稳等情况的实际危机应对能力。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社