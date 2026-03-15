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민주당 경기지사 예비경선 '5인 5색' 격돌..."이재명 정부 성공의 심장 될 것"

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15일 첫 합동연설회 개최...권칠승·한준호·양기대·추미애·김동연 '총력전'
교통·주거·미래산업 등 '민심 공약' 봇물..."이재명표 실용주의 계승" 한목소리
21~22일 예비경선 거쳐 본경선 3~4인 압축...내달 초 최종 후보 윤곽

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도지사 예비후보들이 15일 첫 합동연설회에서 '이재명 정부 성공의 견인차'를 자임하며 뜨거운 진검승부에 돌입했다. 각 후보는 교통 혁신과 경제 성장을 핵심 공약으로 내세우며, 1420만 경기도민의 삶을 바꿀 적임자임을 호소했다.

3월15일 오후 2시 서울 여의도 당사 당원존에서 열린 합동연설회에는 (왼쪽부터) 기호 1번 한준호 후보, 기호 2번 추미애 후보, 기호 3번 양기대 후보, 소병훈 중앙당 선거관리위원장, 기호 4번 권칠승 후보, 기호 5번 김동연 후보 등 5명이 참여해 경기도의 비전을 놓고 치열한 설전을 벌였다. [사진=YTN 방송 캡처]

이날 오후 2시 서울 여의도 당사 당원존에서 열린 합동연설회에는 기호 1번 한준호 후보, 기호 2번 추미애 후보, 기호 3번 양기대 후보, 기호 4번 권칠승 후보, 기호 5번 김동연 후보 등 5명이 참여해 경기도의 비전을 놓고 치열한 설전을 벌였다.

이날 합동연설 첫 주자로 나선 권칠승 후보(기호 4번)는 "덜 피곤한 경기인"을 슬로건으로 내걸었다. 군 후보는 "대한민국 최대의 지방정부이자 이재명 정부의 성공이 가장 크게 실현되는 곳도 바로 경기도"라며 "저 권칠승이 경기도의 미래를 제대로 설계하는 리더십을 보여드리겠다"고 강조했다.

그는 출퇴근 전용 '경기프리미엄버스' 1000대 증차와 소형모듈원자로(SMR) 실증단지 유치를 통한 반도체 산단 전력 공급을 약속했다. 

한준호 후보(기호 1번)는 '서울-양평 고속도로 원안 재개'를 전면에 내세웠다. 한 후보는 "비리는 명확히 밝히되, 정쟁 때문에 주민의 삶이 멈춰서는 안 된다"며 사업의 조속한 재개를 국토부와 이재명 대통령에게 촉구했다.

이어 "경기도를 정치의 디딤돌로 쓰지 않고 이곳에 뼈를 묻겠다"며 ▲GTX-링(Ring) 구축 ▲판교 10개 만들기 프로젝트 등을 통해 이재명 정부의 실용주의 정책이 경기도에서 가장 먼저 성과를 내도록 하겠다고 공언했다.

그는 판교와 같은 첨단 산업 거점을 10개 만드는 '판교 10개 만들기 프로젝트'를 통해 경기도를 미래 산업의 메카로 만들겠다고 강조했다.

양기대 후보(기호 3번)는 "잘사니즘(먹고사는 문제 해결)"을 화두로 던졌다. 광명시장 시절의 행정 경험을 바탕으로 청년·신혼부부 월세 30만 원 지원과 대중교통 단계적 무상화를 핵심 공약으로 내세웠다. 

그는 "경기도는 대한민국의 심장이다. 경기도의 성공이 곧 이재명 정부의 성공이다. 이재명 대통령이 성남에서 시작해 대한민국을 바꿨듯이 저 양기대도 광명에서 시작해 경기도를 제대로 바꾸겠다"고 포부를 밝혔다.

추미애 후보(기호 2번)는 "흔들리지 않는 당당한 리더십"을 강조했다. 인공지능(AI) 기반 행정 혁신과 생애주기 돌봄 체계 구축을 약속하며, 이재명 대통령이 닦아놓은 '기본사회'의 길을 더 넓히겠다고 천명했다. 

추미애 후보는 검증된 개혁 동력을 앞세워 "검찰 세력과 맞섰던 결기로 이제 경기도의 자부심을 되찾겠다"며 "이재명 대통령이 불법 계곡을 정비해 새로운 기준을 만든 것처럼, 나 역시 말이 아닌 실천으로 경기도의 잠재력을 깨우겠다"고 다짐했다.

그는 주요 공약으로는 ▲AI 행정 혁신 ▲생애 맞춤형 돌봄 체계 ▲미래 모빌리티 및 AI 산업 육성 등을 제시하며, 성장의 과실이 도민의 삶으로 직접 돌아오는 '당당한 경기'를 약속했다.

김동연 후보(기호 5번)는 "일잘러 현장 책임자"로서의 유능함을 부각했다. 김 후보는 "임기 내 주택 80만 호 착공과 투자 200조 원(누적 300조 원) 유치해, 이재명 정부가 역사상 최초로 부동산과 성장을 동시에 잡는 정부가 되게 하겠다"며 "반성과 성찰을 통해 뼛속까지 민주당 동지 의식을 새겼다. 단 1%의 패배 가능성도 없는 압도적 승리의 상수가 되겠다"고 지지를 호소했다.

그는 주요 공약으로는 ▲경기도민 1억 만들기:인프라·햇빛·스타트업 펀드와 도민연금을 결합해 자산 기반 마련을 지원 ▲3대 생활비(주거·돌봄·교통) 반값:'The 경기패스 시즌2'와 공공요양원 300개소 확충을 통해 가계 부담을 획기적으로 낮춤 ▲경천동지 프로젝트:철도와 도로를 지하화해 도시 공간을 혁신하고, 도민이 직접 투자해 수익을 나누는 펀드 구조를 도입을 천명했다.

모든 후보는 공통적으로 '이재명 대통령과의 인연'과 '정부 성공 뒷받침'을 최우선 가치로 내세웠다. 김동연 후보가 스스로를 "일 잘하는 친명"이라 정의한 데 이어, 한준호·김병주 의원은 '내란 사태 당시 대통령을 지킨 전우애'를 강조하며 지지층의 결집을 호소했다. 추미애 후보 역시 이 대통령의 불법 계곡 정비 성과 등을 언급하며 실천하는 리더십의 계승을 약속했다.

3월15일 오후 2시 서울 여의도 당사 당원존에서 열린 합동연설회에는 (왼쪽부터) 기호 1번 한준호 후보, 기호 2번 추미애 후보, 기호 3번 양기대 후보, 기호 4번 권칠승 후보, 기호 5번 김동연 후보 등 5명이 참여해 경기도의 비전을 놓고 치열한 설전을 벌였다. [사진=YTN 방송 캡처]

민주당은 이번 연설회를 시작으로 19일 예비후보자 간 합동토론회를 거쳐, 오는 21~22일 권리당원 100% 투표로 예비경선을 치른다. 이를 통해 본경선 후보를 3~4인으로 압축할 예정이다.

최종 후보는 다음 달 5~7일 본경선(당원 50%·국민 50%)을 통해 가려지며, 과반 득표자가 없을 경우 15~17일 결선 투표를 실시한다. 민주당 중앙당 선관위는 "공정하고 투명한 경선을 통해 경기도를 이끌 최고의 적임자를 선발하겠다"고 밝혔다. 

이번 합동연설을 지켜본 경기도 정가 관계자는 "현직의 안정감과 도전자들의 개혁적 공약이 맞붙는 양상"이라며 "예비경선 투표가 권리당원 100%로 치러지는 만큼 '선명성'과 '실행력'을 동시에 증명하는 후보가 승기를 잡을 것"이라고 분석했다.

1141world@newspim.com

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