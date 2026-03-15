최원용 평택시장 예비후보, 김용 전 민주연구원 부원장 회동

"최 예비후보의 공천 통과와 본선 승리를 위해 힘을 보태겠다"약속

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 이재명 대통령의 '복심'으로 불렸던 김용 전 민주연구원 부원장(이재명 경기도지사 당시 대변인)과 최원용 평택시장 예비후보(당시 기획조정실장)이 지난 13일 오전 서울 모처에서 긴급 회동을 가진 것으로 알려졌다.

이번 만남은 이재명 경기도지사 도정에서 대변인과 기획조정실장으로 '위기의 이재''과 함께했던 두 인사의 재회라는 점에서 의미가 깊다.

김용 전 민주연구원 부원장(이재명 경기도지사 당시 대변인)과 최원용 평택시장 예비후보(당시 기획조정실장)가 회동을 갖고 기념촬영을 하고 있다[사진=선거사무실]

이날 두 사람은 더불어민주당 평택시장 후보 공천 경쟁 상황에 깊은 우려를 공유하며, "정통 민주 세력이 똘똘 뭉쳐 민주당의 가치를 지키고 승리의 발판을 마련해야 한다"고 뜻을 같이했다.

김용 전 부원장은 "최원용 예비후보는 이재명 지사와 함께 경기도 혁신을 이끈 핵심 브레인이자 신의를 지킨 동지"라며, "예비후보의 공천 통과와 본선 승리를 위해 모든 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

이에 최원용 예비후보는 "어려운 시기마다 이재명 대통령과 함께했던 김 전 부원장의 격려에 큰 힘을 얻는다"며, "본선에서 승리해 이재명 대통령의 애민정신과 실용주의·현장 중심 행정철학을 평택시정에 구현하겠다"고 답했다.

이번 회동을 계기로 최 예비후보는 지역 정통 민주당 지지층 결집 '원팀 전략'에 속도를 내고, 경선 전 민주당원과 지지자들의 지지를 확대해 공천권 확보와 본선 필승 대세론을 굳히기로 했다.

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