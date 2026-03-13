김해시의회 도시건설위, 주요 사업장 4곳 현장 점검

캠핑시설 안전관리·산불 예방 병행

개선점 발굴 위해 현장 목소리 반영

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시의회 도시건설위원회는 제277회 임시회 기간 중 12일과 13일 관내 상동숲속야영장 등 4개 사업장을 방문해 운영 현황을 점검했다고 밝혔다.

이번 점검에는 김주섭 위원장을 포함한 위원회 소속 의원들과 관계 공무원, 시설 관계자가 동행했다.

김해시의회 도시건설위원회가 12일 올해 상반기 개장을 앞둔 자연친화형 캠핑시설인 상동숲속야영장을 방문해 산불예방 캠페인을 전개하고 있다.[사진=김해시의회] 2026.03.13

전날 상동숲속야영장은 올해 상반기 개장을 앞둔 자연친화형 캠핑시설이다. 위원회는 캠핑데크, 취사장, 화장실 등 주요 시설 조성 현황과 안전시설 구축 상황을 확인했다. 개장 후 이용객 증가에 대비한 안전관리 체계와 진입도로 여건을 중점 살피며 시민 편의와 안전 강화를 당부했다.

위원회는 산림 인접 지역 산불 예방 캠페인도 병행했다. 현수막과 피켓을 활용해 홍보 활동을 펼쳤다.

같은 날 리모델링 재개장한 김해와인동굴을 방문했다. 동굴 내부 유지관리 상태, 체험 프로그램 운영, 관광객 이용 실태를 점검했다.

13일에는 다음달 3일 개장 예정인 반려동물테마공원(김해댕댕파크)을 찾았다. 영남권 최대 1만5천㎡ 규모로 반려견 놀이터, 산책로, 휴게공간, 광장 등 편의시설을 갖췄다. 조성 현황, 운영 준비, 위생·방역·안전관리 체계를 확인했다.

가야테마파크에서는 공연장, 체험·전시시설 운영 현황을 점검하고 관광 활성화 방안을 관계자와 논의했다.

김주섭 위원장은 "시민 이용 공공·관광시설 운영 실태를 직접 확인하고 개선점을 찾기 위한 방문"이라며 "현장 목소리를 반영해 안전하고 편리한 이용 환경을 지속 점검하겠다"고 말했다.

