경남농협·무학, 농기계 순회수리봉사 시작…농업인 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남농협과 무학은 13일 창원시 진해구 웅동농협(조합장 노호영)에서 '2026년 동심협력 무학과 함께하는 경남농협 농기계순회수리봉사 발대식'을 개최했다고 밝혔다.

류길년 본부장, 최재호 회장, 노호영 조합장과 조합원 등이 참석한 가운데 무학은 농기계 순회수리 부품비용 1500만원을 경남농협에 전달했다.

13일 창원시 진해구 웅동농협에서 열린 2026년 同心協力(동심협력) ㈜무학과 함께하는 경남농협 농기계순회수리봉사 발대식[사진=경남농협] 2026.03.13

봉사단은 경남농협 농기계기술자협의회 기술자, 농협영남자재유통센터, 농기계생산업체 A/S팀 등 100여명으로 구성됐다. 이들은 트랙터, 경운기, 관리기 등을 점검·수리하고 사고예방 안전사용 교육을 실시했다.

경남농협 상호금융, NH생명보험, NH손해보험도 참여해 금융사기예방교육, 농업인 안전·재해보험, 농기계보험 상담 등 금융서비스를 제공했다.

양측은 농기계 수리가 어려운 농촌지역 중심으로 5회 순회수리를 통해 점검·정비와 안전교육을 펼친다. 재해 시 긴급수리도 지원해 영농 불편을 최소화할 계획이다.

지난 2020년 사회공헌 협력 체결 후 부품비용 지원, 영농철 일손돕기, 취약계층 상비약품세트 지원, 김장김치 나눔, 취약농가 주거환경 개선 등 활동을 공동 추진해왔다.

최재호 무학 회장은 "지역과 성장한 향토기업으로 영농철 농업인 실질 도움 위해 경남농협과 나섰다"며 "지역사회·농업인 나눔활동을 이어가겠다"고 말했다.

류길전 본부장은 "영농자재 가격 상승 어려움 속 무학 지원이 큰 도움이 될 것"이라며 "무학과 농업인 실익지원 사업으로 농심천심·동심협력 실현, 지속가능 농업농촌 구현에 앞장서겠다"고 전했다.

