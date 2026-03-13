삼성물산 패션, 봄 시즌 최대 행사 '브랜드데이' 진행

15일까지 주요 브랜드 매장서 신상품 10% 할인

SSF샵, 최대 15% 할인쿠폰 지급…페이백 행사

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 삼성물산 패션부문은 본격적인 봄 시즌을 맞아 백화점, 쇼핑몰 등 오프라인 매장과 온라인몰 SSF샵이 함께 참여하는 대규모 통합 프로모션을 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 이날부터 오는 15일까지 '브랜드 데이'라는 이름으로 진행되며, 올해 봄 시즌 신상품에 대해 10% 할인 혜택을 제공한다.

삼성물산 패션부문은 오는 15일까지 온오프라인 통합 '브랜드데이' 프로모션을 실시한다고 13일 밝혔다. [사진=삼성물산 패션부문]

행사에는 빈폴, 갤럭시, 구호, 르베이지, 비이커, 준지, 샌드사운드, 디애퍼처, 앙개 등 삼성물산 패션부문의 자체 브랜드뿐만 아니라 르메르, 아미, 메종키츠네, 가니, 자크뮈스, 스튜디오니콜슨, 토리버치, 띠어리, 산드로, 마쥬, 핏플랍 등 다양한 수입 브랜드도 참여한다.

삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵도 같은 기간 다양한 프로모션을 진행한다.

SSF샵은 올해 봄 시즌 신상품을 최대 15%까지 할인 받을 수 있는 쿠폰을 지급하며, 20만원 이상 구매 고객에게 1만 퍼플코인을 지급하는 페이백 행사 등을 진행한다.

현태영 삼성물산 패션부문 영업전략담당은 "브랜드데이 행사는 봄 시즌을 본격적으로 시작하는 시기에 신상품을 합리적으로 만날 수 있는 프로모션"이라며 "삼성물산 패션부문은 온·오프라인 채널에서 즐거운 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 말했다.

