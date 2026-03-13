창원시, 중동 긴장 속 '에너지 가격 불안 대응' 비상체제 가동

중동 수출기업 196개 피해 예방 지원

수출보험료·물류비 및 융자 지원 확대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 중동 긴장 고조에 따른 에너지 가격 불안과 공급망 위협에 맞서 비상경제대응체제를 가동했다.

시는 전날 시청에서 비상경제대책회의를 열어 민생대책반·산업대책반·총괄지원반으로 비상체제를 구성하고 상황 안정 때까지 운영하기로 했다고 13일 밝혔다. 이는 전날 유관기관·수출기업 대상 글로벌 위기 대응 간담회와 연계한 조치다.

경남 창원시가 지난 12일 시청에서 열린 비상경제대책회의에서 최근 중동지역의 긴장 고조에 따른 경제 불확실성에 대한 대응 방안을 논의하고 있다.[사진=창원시]2026.03.13

회의에서는 국제 에너지 가격 급등과 글로벌 공급망 불안으로 인한 피해를 점검하고 민생·기업 영향 최소화 방안을 논의했다. 장금용 권한대행은 "비상 상황에 신속·과감한 대응으로 민생 안정과 산업 경쟁력 유지를 위해 모든 수단을 동원하겠다"고 말했다.

시는 8개 분야 14개 지원 방안을 마련해 기업·가계·물류업·소상공인·취약계층·농수산업 전 분야를 지원한다.

민생 분야에서는 에너지 가격 상승과 환율 변동에 따른 물가 압력을 막기 위해 서민·소상공인·취약계층 보호에 집중한다. 휘발유 13.7%·경유 23% 급등에 대응해 관내 155개 주유소 가격표시제·정량 판매를 점검하고 유통 위반에 엄정 조치한다.

화물 운송 종사자(약 5400대) 대상으로 기존 유류세 연동 보조금 외 경유 유가 연동 보조금을 한시 지원한다. 생필품 가격 모니터링 강화와 진해군항제 바가지요금 단속으로 체감 물가 억제에 나선다.

소비심리 회복을 위해 누비전(지역사랑상품권) 상반기 발행을 2200억원으로 확대하고 재정 집행 속도·규모를 키운다. 소상공인 육성자금 360억원 지원으로 비용 상승 부담을 완화하며 취약계층 위기가구 발굴·긴급 생계지원·에너지바우처·효율 개선사업을 병행한다. 공공부문 에너지 절약도 실천한다.

산업 분야에서는 중동 6개국(사우디·UAE·카타르·이스라엘·쿠웨이트·이란) 수출기업(196개, 창원 수출액 5.5%) 피해를 막기 위해 수출보험료·물류비 지원을 확대한다. 중소기업 육성자금 2000억원 융자와 200억원 동반성장 협약을 추진한다.

방산 분야는 공급망 악화 대비 지속 점검한다. 농업발전기금 10억원 투입으로 농축산물 생산·가공·유통·수출 비용 지원하고 수산업은 어업용 면세유 10% 지원·수산물 판촉 행사 뒷받침한다. 연안어선 유류비 추가 지원도 건의한다.

시는 공공기관·경제단체·연구소 협력 체계를 구축해 지원 사업 공유·협업 과제를 발굴, 기업 애로를 실시간 반영한다. 정세 변화에 따라 지원 확대·추가 대책으로 대응을 강화할 방침이다.

