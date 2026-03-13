우범기 전주시장, 완산·노송동 연두순방 '현장 소통'

완산벙커 주차장 등 생활밀착 현안 점검

경로당·노인복지관 방문 현장 소통 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 우범기 전주시장이 2026년 새해를 맞아 시민들의 삶 속으로 찾아가 지역 현안과 건의 사항을 직접 듣는 현장 소통 행보를 이어가고 있다.

우 시장은 13일 오전과 오후 각각 완산구 완산동과 노송동을 방문해 주민들과 소통하며 전주시 발전을 위한 의견을 청취하는 '2026 연두순방'을 진행했다.

우범기 전주시장이 완산·노송동을 방문해 전주시 발전을 위한 주민의견을 청취했다[사진=전주시] 2026.03.13 lbs0964@newspim.com

이날 우 시장은 완산동 주민센터에서 자생단체 임원진과 간담회를 갖고 민선8기 주요 정책을 공유하는 한편, 지난해 '찾아가는 시민과의 대화'를 통해 제기된 주요 현안 사업의 추진 상황을 설명했다.

특히 완산벙커 인근 공영주차장 조성, 완산시립도서관 포장도로 개선, 매곡로 침수 방지 대책 등 주민 생활과 밀접한 사업 추진 상황을 설명하며 주민들의 궁금증 해소에 나섰다.

이어 완산동 권역 경로당과 노인복지관을 방문해 새해 인사를 전하고 노인복지 서비스 향상을 위한 건의 사항을 청취했다.

우 시장은 이날 오후 노송동 주민들과의 만남도 이어갔다. 노송동 주민센터에서 열린 자생단체 임원진 간담회에는 주민자치위원회와 통장협의회 등 자생단체 임원진 약 25명이 참석해 지역 발전 방향과 현안에 대한 의견을 나눴다.

또 천사마을 주민공간 조성지와 기린봉 노인복지관, 기린봉아파트 경로당 등 주요 현장을 차례로 방문해 주민들의 애로사항을 확인하고 생활 불편 해소를 위한 의견을 청취했다.

전주시는 앞으로도 연두순방을 통해 현장의 목소리를 지속적으로 듣고 시민 의견이 시정에 반영될 수 있도록 추진할 계획이다.

우범기 전주시장은 "이번 연두순방을 통해 주민들의 다양한 의견을 직접 들을 수 있었다"며 "제안된 의견을 종합적으로 검토해 전주시가 한 단계 더 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com