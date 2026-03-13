최인호 HUG 사장 "보증 문턱 낮춰 주택공급 확대 지원"

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 주택 공급 확대를 위해 건설업계와의 협력을 강화하고 보증 제도를 개선해 업계 지원을 확대하겠다는 방침을 밝혔다.

13일 개최된 대한주택건설협회와의 간담회에서 최인호 HUG 사장이 발언하고 있다.[사진=HUG]

13일 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 최인호 사장은 이날 대한주택건설협회 본회 및 시·도회 회장단과 간담회를 갖고 건설업계의 애로사항을 청취하고 보증 제도 개선 방안을 논의했다.

이번 간담회는 주택건설업계의 현장 목소리를 직접 듣고 분양보증, 프로젝트파이낸싱(PF) 보증, 정비사업보증 등 주택 건설 관련 보증 제도를 개선해 업계의 부담을 줄이고 정부의 주택 공급 정책을 지원하기 위해 마련됐다.

최 사장은 "주택 공급 확대를 위해서는 건설업계의 협력이 필수적"이라며 "업계 의견을 적극 반영해 보증 문턱은 낮추고 지원의 실효성은 높이는 방향으로 제도를 신속히 개선하겠다"고 말했다.

HUG는 지방 주택경기 침체 등으로 어려움을 겪고 있는 중소·중견 건설사를 지원하기 위해 임대보증 제도 개선도 추진할 계획이다. 전세·임대 보증 공급 과정에서 발생하는 업계의 애로사항을 반영해 임대주택 공급 활성화를 지원한다는 방침이다.

이와 함께 미분양 안심환매 사업을 적극 추진하고 자금 조달이 어려운 중소 건설사를 대상으로 PF 특별보증 공급을 확대하는 등 맞춤형 금융 지원도 강화할 계획이다.

최 사장은 "상담과 신청 단계부터 업무 종료까지 고객 만족을 최우선으로 두고 보다 친절한 HUG로 거듭나겠다"고 강조했다.

