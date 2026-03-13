밀양시, '드론 실증도시 구축사업' 선정…통합관제센터 구축

드론 배송 위한 컨소시엄 구성

드론 서비스 상용화·수익모델

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 드론을 활용한 미래 모빌리티 도시로 도약할 발판을 마련했다.

시는 국토교통부가 주관하는 '2026년 드론 실증도시 구축사업'에 최종 선정돼 13일 대전컨벤션센터에서 전국 18개 지자체와 함께 공동협력 협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 선정으로 밀양은 경남에서 유일하게 K-드론 배송 분야 신규 사업 지자체로 이름을 올렸다.

이정곤 경남 밀양시 부시장(오른쪽)이 13일 대전컨벤션센터에서 열린 전국 18개 지자체와 함께 체결한 '드론 실증도시 구축사업 공동협력 협약서'를 선보이고 있다. [사진=밀양시] 2026.03.13

드론 실증도시 구축사업은 지역별 특성에 맞는 드론 활용 모델을 발굴해 행정·물류·관광 등 공공서비스 혁신을 추진하는 국가 공모사업이다.

시는 삼문수변공원, 하남체육공원, 밀양아리랑 오토캠핑장 일대를 거점으로 공원 이용객과 캠핑장 방문객을 대상으로 식음료·생활용품을 드론으로 배송하는 실증사업을 진행할 계획이다.

시는 원활한 사업 추진을 위해 드론 전문기업 엠지아이티(MGIT)와 보다(BODA), 밀양드론센터 등 지역 기반 기업과 컨소시엄을 구성했다. 이를 통해 기술 실증과 안전운항, 서비스 상용화를 위한 기반을 갖춘다는 구상이다.

드론 통합관제센터를 구축해 실시간 비행 모니터링 체계를 마련하고, 3중 안전관리 시스템을 도입한다. 향후 지역 축제·상권과 연계한 드론 배송 서비스 확대, 수익모델 발굴 등 지속 가능한 운영체계도 검토 중이다.

이정곤 부시장은 "드론 실증도시 선정은 밀양이 드론 특화 도시로 나아가는 전환점이 될 것"이라며 "드론공원 조성, 특별자유화구역 지정 등을 추진해 미래 모빌리티 산업의 중심지로 육성해 나가겠다"고 말했다.

