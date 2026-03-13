[PGA] 김시우, 플레이어스 챔피언십 첫날 공동 52위

임성재·김성현 3오버파 공동 82위

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 플레이어스 챔피언십 1라운드에서 공동 52위에 올랐다.

김시우는 13일(한국시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 더플레이어스 스타디움코스(파72·7352야드)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 버디 1개와 보기 2개로 1오버파 73타를 적어냈다.

[올랜도 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김시우가 9일(한국시간) PGA 투어 아널드 파머 인비테이셔널 4라운드 10번 홀에서 티샷하고 있다. 2026.3.9 psoq1337@newspim.com

이 성적으로 김시우는 조던 스피드(미국) 등과 함께 공동 52위에 자리했다. 아직 대회 초반인 만큼 상위권과의 격차가 크지 않아 남은 라운드에서 충분히 순위를 끌어올릴 여지가 있는 상황이다.

김시우는 이 대회와 인연이 깊다. 그는 지난 2017년 같은 대회에서 우승을 차지하며 PGA 투어 통산 첫 승을 거둔 바 있다. 당시 그는 플레이어스 챔피언십 역사상 가장 어린 나이에 우승한 선수로 이름을 남기기도 했다. 이런 이유로 이번 대회에서도 강력한 우승 후보 가운데 한 명으로 평가받았다.

실제로 미국 골프 전문 매체인 '골프 채널'은 김시우를 이번 대회 우승 후보 1순위로 선정했고, PGA 투어 역시 공식 파워 랭킹에서 그를 3위에 올려놓았다.

1라운드 결과만 놓고 보면 기대에는 다소 미치지 못했지만 상위권과의 격차는 크지 않다. 현재 공동 10위 그룹은 3언더파 69타로 김시우와는 4타 차이다. 남은 2~4라운드에서 충분히 추격이 가능한 거리다.

대회 첫날 선두권 경쟁도 치열하게 전개됐다. 매버릭 맥닐리와 리 호지스, 사히스 시갈라, 오스틴 스머더먼(이상 미국), 제프 슈트라카(오스트리아) 5명이 5언더파로 공동 선두 그룹을 형성했다.

한국 선수 가운데 김시우와 함께 출전한 임성재와 김성현은 다소 아쉬운 출발을 했다. 두 선수는 나란히 3오버파 75타를 기록해 공동 82위에 머물렀다.

특히 시즌 초반 손목 부상으로 컨디션이 완전하지 않은 임성재는 최근 흐름이 좋지 않다. 그는 지난주 열린 아널드 파머 인비테이셔널에서도 컷을 통과하지 못했는데, 이번 대회에서도 현재 순위로는 컷 탈락 가능성을 배제할 수 없는 상황이다.

지난해 우승자이자 '디펜딩 챔피언'인 로리 매킬로이(북아일랜드) 역시 기대에 못 미치는 성적으로 첫날을 마쳤다. 매킬로이는 2오버파 74타를 기록하며 공동 69위에 자리했다.

한편 또 다른 우승 후보로 거론됐던 콜린 모리카와(미국)도 예상치 못한 부상으로 경기를 이어가지 못했다. 그는 첫 홀인 10번 홀(파4)을 파로 마친 뒤 11번 홀 티샷을 준비하던 과정에서 허리 통증을 호소했고 결국 기권을 선언했다.

이번 1라운드는 날씨 변수도 있었다. 경기 도중 비가 내리면서 경기가 일시 중단됐고, 이 때문에 일부 선수들이 라운드를 모두 마치지 못했다. 총 4명의 선수가 1라운드를 끝내지 못한 상태여서 이들의 잔여 경기가 마무리되면 김시우를 비롯한 선수들의 순위에도 일부 변동이 생길 가능성이 있다.

