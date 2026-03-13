경기도교육청중앙도서관, 수원·용인서 '톡톡 공유학교' 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청중앙도서관이 오는 7월까지 '2026년 상반기 톡(讀)톡(talk) 공유학교'를 운영한다고 13일 밝혔다.

'2026년 상반기 톡(讀)톡(talk) 공유학교'를 운영한다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

도교육청에 따르면 이번 공유학교는 수원교육지원청과 용인교육지원청의 협력을 바탕으로 독서와 창작, 디지털 실습을 통합한 새로운 '독서융합 진로탐색' 프로그램으로 설계됐다.

상반기 과정은 초·중·고 학생과 학교 밖 청소년을 대상으로 수원(4개)과 용인(6개) 지역에서 총 10개 프로그램이 시행될 예정이다. 참가자들은 책을 매개로 다양한 세상과 소통하고 웹소설, 웹툰, 코딩 등 미래 콘텐츠 산업을 직접 체험하며 꿈을 구체화할 수 있을 것으로 기대된다.

수원 지역에서는 ▲주제별 심층 독서와 토론을 통해 사고력을 확장하는 '읽고 생각하고 토론하는 아이들' ▲웹소설 창작 과정을 배우는 '나의 첫 웹소설 도전기' ▲디지털 드로잉을 통해 이모티콘 제작 경험을 제공하는 '나도 이모티콘 작가' ▲역사 인물 탐구에 중점을 둔 '한국사 인물탐험대'가 운영된다.

용인 지역에서는 ▲온라인 독서토론 프로그램 '톡톡 북클럽' ▲교과서 핵심 어휘 원리를 배우는 '한자로 잡는 교과서 어휘' ▲웹툰 제작 과정 '도전! 웹툰작가' ▲책 속 이야기를 디지털로 구현하는 '북앤코딩(Book&Coding)' 등의 프로그램이 진행된다.

신청은 16일부터 경기공유학교 누리집을 통해 가능합니다. 이승호 관장은 "공유학교가 학생들이 진로를 설계할 수 있는 강력한 교육 플랫폼으로 자리잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

beignn@newspim.com