여주시, '강천 걸은 일반산업단지' 법정 합동설명회 개최

[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시가 강천 걸은 일반산업단지 및 준용사업에 대해 '산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법' 제9조에 따라 11일 주민 합동설명회를 통해 주민들에게 설명하고 의견을 듣는 자리를 마련했다고 12일 밝혔다.
합동설명회에서 산업단지조성 계획 및 향후계획과 함께 교통영향평가(초안), 재해영향평가(초안), 전략환경영향평가(초안)에 대한 내용을 설명하고 보상 협의 시기 등에 대해 안내했다.
강천 걸은 일반산업단지 조성사업은 강천면 걸은리 일원 약 5만8000㎡ 규모의 산업단지 1개소 및 준용사업에 대해 올해 안에 행정절차를 마무리하고 산업단지계획 승인 고시 후 2027년부터 보상, 착공을 목표로 추진하고 있다.
이충우 여주시장은 "여주시의 지역경제 활성화를 위한 신규 산업단지 조성사업들은 신해 5개 일반산단을 포함, 계획에 따라 단계별로 정상 추진되고 있으며 그 일환인 강천면 2개 신규산단 역시 적기 착공 및 준공을 위해 최선을 다하겠다"며 "강천 이호, 걸은 산업단지 조성으로 기존 강천 일반산업단지와 함께 강천면에 활력을 불어넣고 기반시설 인프라 유치에도 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.
observer0021@gmail.com