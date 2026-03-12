전국 광역단체장 3월12일 일정

▲김진태 강원도지사
- 빈집정비 정책 발표(10:30 홍천군 홍천읍 연봉리)
▲이철우 경북 도지사
- 경상북도-산림조합 업무협의(10:00 사림실)
- 2026년 제1차 국가중심 국.공립대학교 총장협의회(15:00 스탠포드호텔안동)
- 제12기 경북도청공무원노동조합 출범식(16:00 화백당)
▲강기정 광주시장
- 행정통합 비전간담회(14:00 광주청년일자리스테이션)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 도정질문(10:00 본회의실)
▲김관영 전북지사
- 도정질문 (10:00 본회의장)
- 타운홀미팅 및 현대자동차그룹 투자협약 후속대응 (14:00 기자회견장)
- 유가안정을 위한 현장행정 (16:00 전주)
▲김영환 충북지사
- 충북창업 노마드포럼(13:30 괴산 농소막)
- 충북체육회 창립 80주년 기념식(16:00 엔포드호텔)
- AI 영화 상영 및 감독과의 대화(19:00 문화홀)
▲이장우 대전시장
- 제257차 대전경제포럼 조찬 세미나(07:00 호텔ICC)
- 대전시·대전관광공사·씨앤씨티마음에너지재단 문화관광 활성화 업무협약(10:30 응접실)
▲최민호 세종시장
- 제104회 시의회 임시회 제2차 본회의(10:00 시의회 본회의장)
- 세종일자리경제진흥원임원 임명장 수여(16:00 집무실)
- 2026 국제관계 담당관 연례회의(18:30 코트야드메리어트 세종)
▲김태흠 충남지사
- 충청남도 청년정책 의견수렴 간담회(10:30 외부접견실)
▲박형준 부산시장
- 제334회 임시회 제2차 본회의-시정질문(10:00 시의회 본회의장)
- 접견-조선일보·서울대 건강문화사업단(14:00 의전실)
- 업무협약-부산 넥스트 루트 특별금융 지원(14:30 국제의전실)
- 언론 인터뷰-신동아(16:00 집무실)
▲박완수 경남도지사
- 제403회 도의회 임시회 제3차 본회의(10:00 도의회)
▲김두겸 울산시장
- 주요일정 없음
▲유정복 인천시장
- 확대간부회의 (09:00)
- 의료 요양통합돌봄을 위한 업무협약식 (10:30)
- 인하대학교 특강 (15:00)
▲김동연 경기도지사
- 민생경제 현장투어<교통> 철도 지하화 통합개발 비전 선포식(10:00 안양)
- 중동사태 피해기업 간담회(13:00 경제과학진흥원)
▲오영훈 제주도지사
- 2026년 제주도 수출진흥회의(10:30 한라홀)
- 히트펌프 설치 현장 방문 및 전기화 대전환 계획 발표(14:00 화북동 일원)
[전국종합=뉴스핌]