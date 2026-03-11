진주시, 2026 아시아 이스포츠대회 준비위 구성

공공·민간 40명 참여, 시민 참여 확대

지역 기업 1억원 후원금 기탁 완료

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 11일 시청 2층 시민홀에서 2026 아시아 이스포츠대회 준비위원회를 구성하고 위촉식을 갖고 대회 성공 기반을 마련했다고 밝혔다.

11일 경남 진주시청 2층 시민홀에서 열린 '2026 아시아 이(e)스포츠대회' 준비위원회 위촉식에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.[사진=진주시] 2026.03.11

시는 경남도·진주시·의회·경찰·소방·교육기관 등 공공부문과 상공회의소·지역 기업·언론·의료 분야, 진주시체육회·경남·진주 e스포츠협회·경남문화예술진흥원 등 문화·체육·민간 분야 40여 명으로 준비위원회를 꾸렸다.

위원들은 대회 분위기 조성·시민 참여 확대·유관기관 협력 체계 구축을 자문·지원한다.

이날 NH농협 진주시지부 5000만원, 무림페이퍼 3000만원, 무림파워텍 2000만원, 명진철강 300만원 등 지역 기업이 진주문화관광재단에 후원금을 기탁했다.

이태용 NH농협 지점장·주판식 무림페이퍼 공장장·임용수 무림파워텍 대표·김택세 명진철강 대표와 이승연 한국이스포츠협회 전략사업본부장·석장호 진주문화관광재단 사무국장 등이 참석했다.

시는 경상국립대·진주교육대·진주보건대·연암공과대·한국폴리텍대 진주캠퍼스 등 5개 대학과 진주시체육회·경남 e스포츠협회 등과 MOU를 체결해 협력을 약속했다.

시 관계자는 "지역 기업 후원과 전문가 참여로 든든한 기반이 마련됐다"며 "이스포츠 팬 염원을 담아 이스포츠와 지역 문화를 결합한 K-컬처 페스티벌로 준비하겠다"고 밝혔다.

2026 아시아 이스포츠대회는 4월 24~26일 진주실내체육관에서 아시아 7개국 대표가 6개 종목으로 경쟁한다.

news2349@newspim.com