진주시, 2026 아시아 이스포츠대회 준비위 구성

지역 기업 1억원 후원금 기탁 완료
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 11일 시청 2층 시민홀에서 2026 아시아 이스포츠대회 준비위원회를 구성하고 위촉식을 갖고 대회 성공 기반을 마련했다고 밝혔다.
시는 경남도·진주시·의회·경찰·소방·교육기관 등 공공부문과 상공회의소·지역 기업·언론·의료 분야, 진주시체육회·경남·진주 e스포츠협회·경남문화예술진흥원 등 문화·체육·민간 분야 40여 명으로 준비위원회를 꾸렸다.
위원들은 대회 분위기 조성·시민 참여 확대·유관기관 협력 체계 구축을 자문·지원한다.
이날 NH농협 진주시지부 5000만원, 무림페이퍼 3000만원, 무림파워텍 2000만원, 명진철강 300만원 등 지역 기업이 진주문화관광재단에 후원금을 기탁했다.
이태용 NH농협 지점장·주판식 무림페이퍼 공장장·임용수 무림파워텍 대표·김택세 명진철강 대표와 이승연 한국이스포츠협회 전략사업본부장·석장호 진주문화관광재단 사무국장 등이 참석했다.
시는 경상국립대·진주교육대·진주보건대·연암공과대·한국폴리텍대 진주캠퍼스 등 5개 대학과 진주시체육회·경남 e스포츠협회 등과 MOU를 체결해 협력을 약속했다.
시 관계자는 "지역 기업 후원과 전문가 참여로 든든한 기반이 마련됐다"며 "이스포츠 팬 염원을 담아 이스포츠와 지역 문화를 결합한 K-컬처 페스티벌로 준비하겠다"고 밝혔다.
2026 아시아 이스포츠대회는 4월 24~26일 진주실내체육관에서 아시아 7개국 대표가 6개 종목으로 경쟁한다.
