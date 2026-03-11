경남도, 유가 급등 대응 3대 대책 정부 건의…도민 피해 최소화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 국제 유가 급등으로 어려움을 겪는 도민 피해를 최소화하기 위해 현장 점검과 의견 수렴을 거쳐 정부에 3가지 실질적인 개선책을 건의했다고 11일 밝혔다.
도는 지난 6일부터 유가 급등에 따른 지역 경제 영향을 점검하기 위해 '유가 특별점검반'을 구성·운영 중이다. 8일에는 산업국장 주재로 창원시와 석유관리원 등 관계기관이 10개 주유소를 점검했으며 11일에는 에너지산업과장, 김해시, 석유관리원, 가스안전공사가 참여해 주유소와 LPG충전소의 불공정 행위 여부를 살폈다.
현장 점검 결과, 도는 영세 주유소의 경영 부담과 소비자 가격 불안정 해소를 위해 정부 차원의 신속한 대응이 필요하다고 판단했다.
이에 따라 ▲석유류 최고가격제 조속 시행▲영세 주유소 경영 안정화 대책 병행(재정 지원)▲유류세 인하 폭 추가 확대 등 '3대 건의사항'을 산업통상자원부와 기획재정부에 전달했다.
권대혁 에너지산업과장은 "이번 건의는 유가 급등의 직접적인 영향을 받고 있는 주유소 등 지역 에너지 유통망 종사자들의 고통을 정부에 전달하기 위한 것"이라며 "앞으로도 대외 변수로부터 도민 경제를 보호하기 위해 현장 중심의 대응을 지속하겠다"고 말했다.
