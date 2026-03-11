문체부, BTS 공연 암표 의심사례 4건 수사 의뢰…최휘영 장관 "단호한 조치"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 그룹 방탄소년단(BTS) 공연 암표 의심사례 4건 105매를 확인, 경찰에 수사 의뢰했다.
문체부는 그룹 BTS의 광화문･고양 공연과 관련, 주요 온라인 중고 거래 플랫폼을 집중 모니터링한 결과, 1인 1매, 양도 불가의 공연임에도 불구하고 예매 정책을 위반하여 타인에게 판매하겠다는 암표 총 1868장(중복 포함)에 대한 게시글을 확인했다고 11일 밝혔다. 문체부는 이 중 동일 회차의 공연 티켓 여러 장을 확보해 고액의 웃돈(프리미엄)을 붙여 판매하겠다는 등 불법적 암표 판매가 의심되는 4건, 105매에 대해 경찰청에 수사를 의뢰했다.
오는 21일 서울 광화문 광장에서 방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 라이브 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)'이 열린다. 광화문 공연은 무료공연이지만 온라인에는 티켓 한 장당 적게는 3만 원, 평균 12만~15만 원 수준의 가격이 제시된 암표 게시글이 다수 올라오고 있다. 4월 고양 종합운동장에서 열리는 유료 공연 티켓은 100만원에 육박한다.
문체부는 이날 동일 회차 티켓 여러 장에 고액 웃돈을 붙여 판매하는 등 암표 불법 판매가 의심되는 4건, 105매를 경찰청에 수사 의뢰했다.
최휘영 장관은 "암표가 근절될 때까지 지속적이고 단호한 조치를 이어가 공정한 관람 문화를 정착시키는 데 최선을 다하겠다. "암표는 구매자가 없으면 사라질 문제다. 강화된 현장 본인확인 절차로 인해 암표를 구매하더라도 실질적 양도·양수가 불가능하고, 판매자가 잠적하는 등 사기 피해에 노출될 위험이 매우 크다"고 강조했다.
추가 좌석 티켓 예매는 12일 오후 8시다. 암표 거래와 사기 범죄가 급증할 수 있어 문체부는 더욱 강도 높은 모니터링을 예고했다.
문체부 측은 주최 측과 예매처, 플랫폼 사업자들에게 예매 정책 위반 게시물에 대한 삭제 조치와 함께 엄격한 현장 본인확인 등 철저한 관리·감독을 재차 요청하고, 매크로 이용 부당거래 의심사례의 경우 암표 신고센터(한국콘텐츠진흥원 공정상생센터 내)로 제보해 줄 것을 당부했다.
문체부는 지난 3월 5일 정부·플랫폼·예매처·협단체가 참여하는 '암표 근절 민관협의체'를 공식 출범시켰다.
