[AI 사건 리포트] 록그룹 보컬 대마 흡입 혐의 체포

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.
[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 10일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.
전북 임실 일가족 3명 숨진 채 발견 사건
전북 임실군 관촌면 주택에서 90대 노모와 60대 아들, 40대 손자가 숨진 채 발견됐습니다. 안부 연락이 닿지 않자 출동한 경찰이 집을 확인하는 과정에서 시신을 발견했습니다. 현장에서는 "미안하다"는 취지의 메모가 발견됐고, 경찰은 외부 침입 흔적이 없는 점 등을 토대로 정확한 사망 경위를 조사하고 있습니다.
록그룹 보컬 대마 흡입 혐의 체포
강원경찰청이 모 록그룹 보컬을 마약류관리법 위반 혐의로 체포했습니다. 이 보컬은 대마를 흡입한 혐의를 받고 있으며, 경찰은 구체적인 투약 정황과 추가 연루자를 조사하고 있습니다.
신종 마약 투약 카자흐스탄 국적 30대 검거
광주 북부경찰서는 자신의 주거지에서 신종 마약을 투약한 카자흐스탄 국적 30대 불법체류자를 마약류관리법 위반 혐의로 검거하고 구속영장을 신청했습니다. 경찰은 정보 수집과 내사를 통해 피의자의 투약 정황을 포착하고 주거지를 급습해 체포했으며, 추가 투약 여부와 공급책 연계를 계속 추적하고 있습니다.
출소 뒤 또 필로폰 투약한 20대 여성 가족 신고로 검거
광주에서 마약 사건으로 체포영장이 발부된 상태였던 20대 여성이 출소 후 다시 필로폰을 투약했다가 가족의 신고로 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰은 피의자를 상대로 필로폰 입수 경로와 재범 경위 등을 조사하고 있으며, 도피 가능성과 추가 범행 우려를 고려해 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.
군산 싱크대 공장 화재 인명피해 여부 및 원인 조사
전북 군산시 나운동의 싱크대 공장에서 화재가 발생해 약 2시간 만에 큰불이 꺼졌고, 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다. 소방이 진화 작업을 마친 뒤, 경찰과 소방당국이 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.
파주 조리읍 물류창고 화재, 소방 대응 1단계 발령
경기도 파주시 조리읍 오산리 물류창고에서 낮 12시 53분께 화재가 발생해, 경기북부소방재난본부가 대응 1단계를 발령했습니다. 소방당국은 장비 33대와 인력 71명을 동원해 약 36분 만에 큰 불길을 잡았고, 현재 잔불 정리와 함께 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있습니다.
ace@newspim.com