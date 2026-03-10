노란봉투법 시행 첫날, 광화문 멈춘 도심…양대 노총 "정부·대기업이 먼저 교섭 나서라"

9개 대기업 본사 방문…원청 교섭 요구안 전달

민주노총, 광화문서 5000명 집회…"정부 먼저 나서라"

강경 투쟁 예고…노동계, 7월 총파업 계획

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 유재선 인턴기자 = 하청 노동자가 원청 사용자와 직접 교섭할 수 있는 길을 연 '노란봉투법'(개정 노동조합 및 노동관계조정법 2·3조)이 10일 시행되자, 노동계가 CJ·현대모비스·롯데백화점·한화 등 주요 대기업을 상대로 "교섭장에 나오라"며 압박 수위를 높였다. 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 노조들은 이날 서울 곳곳 대기업 본사 앞에서 동시다발 기자회견을 열고 원청 교섭 요구안을 직접 전달했다.

전국택배노동조합은 서울 중구 CJ대한통운 본사 앞에서 '나와라! 진짜 사장!', '원청은 교섭에 응하라'는 피켓을 들고 원청 택배사가 직접 교섭에 나서라고 촉구했다. 한진·로젠·우체국·쿠팡·롯데글로벌로지스 택배 노조도 기자회견에 동참해 "노동법 개정안 시행에 맞춰 원청 택배사는 교섭에 즉각 나서라"고 외쳤다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 민주노총 조합원들이 10일 오후 서울 종로구 세종대로 일대에서 열린 '민주노총 투쟁 선포대회'에서 구호를 외치고 있다. 2026.03.10 ryuchan0925@newspim.com

전국금속노동조합은 서울 강남구 현대모비스 본사와 포스코센터 앞을 잇따라 찾아 대기업이 원청 교섭에 나설 것을 요구했다. 전국건설노동조합도 서울 종로구 일대 현대건설·GS건설·SK에코플랜트 본사를 돌며 원청 교섭 요구서를 전달했고, 전남 나주 한국전력 본사 앞에서도 기자회견을 열었다.

간접고용 노동자가 많은 공공기관과 대학 현장에서도 원청을 향한 교섭 요구가 잇따랐다. 공공운수노조 인천공항지역지부는 인천국제공항 제2터미널에서 '투쟁 선포 결의대회'를 열고 인천국제공항공사에 교섭을 요구했다. 대학 청소·경비·주차·시설관리 노동자들은 서울 서대문구 연세대학교 언더우드관 앞에서 연세대·고려대·서강대 등 서울 지역 15개 대학을 상대로 원청 교섭을 요구하는 기자회견을 열었다.

민주일반연맹 공공연대노동조합은 서울 종로구 정부서울청사 앞 기자회견에서 공공부문 비정규직 노동자 문제 해결을 위해 정부가 원청 교섭에 참여해야 한다고 촉구했다. 민주노총도 이날 오후 서울 광화문 일대에서 대규모 집회를 열고 산하 16개 가맹·산별노조와 함께 '투쟁 선포대회'를 열어 원청 교섭을 요구했다. 민주노총은 특히 정부가 먼저 원청 교섭에 나서야 한다며 압박 수위를 높였다.

양경수 민주노총 위원장은 "대통령이 노동 운동을 권유하고 부총리가 모범 사용자가 되겠다고 이야기했다"며 "이재명 대통령과 김영훈 장관이 교섭 자리에 먼저 앉아 진정성을 보여야 한다"고 말했다. 집회에는 노동자 5000여명이 모였고, 참가자들은 도로 300여m 구간을 가득 메웠다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 민주노총 조합원들이 10일 오후 서울 종로구 세종대로 일대에서 열린 '민주노총 투쟁 선포대회'에서 구호를 외치며 행진하고 있다. 2026.03.10 ryuchan0925@newspim.com

본대회를 마친 뒤 참가자들은 3km 가량을 행진하며 롯데백화점 본점과 한화빌딩 앞을 찾아 실질적인 원청 교섭에 나설 것을 요구했다. 특히 한화빌딩 앞에서는 홍기욱 민주노총 부위원장이 한화 측 관계자에게 원청 교섭을 촉구하는 항의서한을 직접 전달하며 향후 강경한 투쟁을 예고했다.

한국노동조합총연맹(한국노총)도 이날 오전 '한국노총 조직화 사업단 선포식'을 열고 원청 교섭 지원에 본격적으로 나섰다. 한국노총 관계자는 "사업단을 통해 하청·특수고용·플랫폼·프리랜서 및 소규모 사업장 노동자들의 노동조합 설립과 조직화를 지원해 노조할 권리가 현장에서 안착될 수 있도록 활동할 계획"이라고 밝혔다.

노동계는 원청 사용자가 교섭에 나설 때까지 강경 투쟁 기조를 이어가겠다고 예고했다. 민주노총은 오는 7월 15일 총파업을 계획하고 있다며 "원청 교섭 요구 공문 발송과 결의대회를 이어가고, 7월 15일 총파업을 포함한 투쟁으로 원청 사용자 책임을 관철하겠다"고 강조했다.

