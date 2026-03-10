'나주방문의 해' 서포터즈 출범…"나주 첫 인상 시민이 만든다"

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 '2026 나주방문의 해' 성공 추진을 위해 시민 참여형 관광 서포터즈를 공식 출범시켰다.
나주시는 10일 시청 대회의실에서 유관기관, 사회·직능단체 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 '2026 나주방문의 해 범시민 서포터즈 발대식'을 열었다고 밝혔다.
이번 발대식은 시민이 직접 참여해 관광 수용태세를 강화하고, 지역 환대 문화를 확산하기 위한 취지로 마련됐다. 서포터즈는 나주문화재단, 동신대 등 유관기관과 이통장협의회, 주민자치협의회, 자원봉사단체, 숙박·외식업협회, 상인회, 예술인단체 등이 참여했다.
행사는 국민의례와 인사말, 방문의 해 추진 방향 소개, 서포터즈 역할 안내, 결의문 낭독, 기념 촬영 등의 순서로 진행됐다. 참석자들은 결의문을 통해 친절한 관광 응대와 지역 홍보, 환대 문화 조성에 앞장설 것을 다짐했다.
서포터즈 대표단은 "환한 웃음과 친절로 관광객에게 좋은 인상을 남기겠다"며 "나주의 얼굴로서 시민이 직접 나서겠다"고 밝혔다. 이어 진행된 '나주의 첫인상은 우리가 만든다' 환대 마인드 교육에서는 시민 친절과 서비스 마인드 제고의 중요성이 강조됐다.
시는 부시장을 단장으로 하는 '2026 나주방문의 해 추진단'과 서포터즈 간 협력체계를 구축해 관광 수용태세 개선, 홍보 캠페인, 관광정보 확산 등 시민 참여형 홍보 활동을 추진할 계획이다.
나주시는 민관 협력 기반의 관광 홍보 체계를 확립하고 체류형 관광 전환을 통해 '500만 관광도시 나주' 실현 기반을 마련한다는 방침이다.
나주시 관계자는 "서포터즈 출범은 시민이 함께 만드는 관광도시의 출발점"이라며 "환대 문화 확산을 통해 2026 방문의 해를 성공적으로 추진하겠다"고 말했다.
