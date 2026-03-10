KCL, 국내 시험·인증기관 최초 '매출 3000억' 돌파 쾌거

노사 협력 기반 미래 성장 다짐
매출 3500억원 돌파 성과 공유
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국건설생활환경시험연구원(KCL)이 지난해 3500억원의 매출을 거두며 국내 시험·인증기관 가운데 최초로 3000억원을 돌파했다. 이는 당초 경영 목표였던 3100억원을 크게 웃도는 실적이다.
KCL은 10일 서울 서초 행정동에서 '2025년 경영성과 공유 및 노사와 함께하는 지속성장 선언' 행사를 개최했다고 밝혔다.
행사에는 천영길 KCL 원장과 김영준 노동조합 지부장, 각 사업본부장, 노동조합 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 한 해 동안의 경영성과를 공유하고 노사 간 협력과 지속 가능한 성장 의지를 다졌다.
KCL은 2024년 11월 천영길 원장 취임 이후 산업 환경 변화에 대응하고 미래 신산업 확대를 위해 조직 혁신을 추진해 왔다. 이를 위해 ▲신뢰경영 ▲소통경영 ▲성과중심경영 ▲글로벌경영 ▲고객만족경영 등 5대 경영지침을 수립하고 조직과 시스템을 재설계했다.
이 같은 변화에 따라 에너지·방산·건설·생활환경 등 기존 사업의 운영 기반을 강화했다. 동시에 모빌리티와 전기전자, 우주항공, 인공지능(AI), 해외사업 등 신산업 분야 매출 확대에도 힘을 쏟고 있다.
고객 중심 경영체계도 강화했다. 'with KCL' 플랫폼과 챗봇, 전문상담원 제도 등을 도입해 맞춤형 경영관리 시스템을 구축했다. 노사 상생 프로그램과 'Innovation Day' 등을 통해 조직 내부 혁신 문화 확산에도 노력하고 있다.
이 같은 전략 변화는 실적 개선으로 이어졌다. 지난해 KCL은 국내 시험인증기관 가운데 처음으로 매출 3000억원을 넘어섰다. 총 매출은 3500억원으로 당초 경영목표였던 3100억원을 초과 달성했다.
천영길 KCL 원장은 "3500억원 매출 달성은 단순한 실적을 넘어, 산업 환경 변화에 대응하며 KCL의 역할과 가치를 확장해 온 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 노사가 공동수립한 '비전 3050' 달성을 목표로 국내를 넘어 글로벌 시험·인증 기관으로 도약함으로써 국내기업의 수출과 해외 진출을 적극 돕겠다"고 강조했다.
