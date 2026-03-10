中国两会：如何让世界读懂中国？政府工作报告提了一道"必答题"

纽斯频通讯社首尔3月10日电 "国际传播已是时代必答题。"多位代表委员接受中新社记者采访时作出如上表示。他们认为，国际传播需凝聚多方合力、创新传播方式，让世界看见真实、立体、全面的中国。

提请全国人代会审议的政府工作报告指出，"鼓励更多文化企业和优秀文化产品走向世界，增强主流媒体国际传播能力。"这是"增强主流媒体国际传播能力"首次写入政府工作报告。

3月5日，十四届全国人大四次会议开幕会在北京人民大会堂举行。【图片=中新社记者 盛佳鹏 摄】

◆如何发声：主流媒体至关重要

全国政协委员、首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究院副院长郭媛媛表示，在国家与国家、文化与文化的交流中，主流媒体如何发声、如何有效发声至关重要，这既意味着主体责任的强化，也对其能力建设和传播方式创新提出更高要求。

在郭媛媛看来，讲好中国故事还需要构建更立体的传播生态。互联网平台、企业及公众共同参与，通过贴近当代中国生活、日常化和微观化的叙事方式，形成多元互动、良性发展的国际传播格局。

全国政协委员海尼扎提·托呼提表示，国际传播不是"可选项"，而是"必答题"。"新疆作为'一带一路'的核心区，更是这道题的'考场'。"

他认为，讲好中国故事，要注重"烟火气"。"拍真实的人、真实的生活。外卖小哥、夜市摊主、返乡创业的青年——他们的故事，很动人。"

◆何以聚力：多元合作同向同行

围绕如何增强国际传播能力，全国人大代表、广东省总商会副会长、阳江十八子集团有限公司总经理李积回结合实践发表了看法。他说，民企要成为国际传播"活名片"，必须让产品具备可传播的文化属性与过硬品质。

他表示，"发力点主要有三：第一，产品即载体，我们正从'卖产品'转向'卖文化'；其次，民企在海外设基地时，要注重技术输出与当地融合，并通过校企合作培养懂技术、懂外语、懂合规的复合型人才；另外，要善用新媒体，让传播更立体"。

"香港不能只做故事的转述者，更要成为价值的共建者。"全国政协委员施维雄表示，香港作为"一国两制"下的亚洲国际都会，可以发挥"超级联系人"的独特优势，依托国际媒体资源和多元文化平台，同时以创新思维联动粤港澳大湾区资源，"以香港为桥，促进世界读懂中国"。(完)

