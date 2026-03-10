김경수 전 경남지사, 국제유가 급등 현장 점검…"민생 대책 시급"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 경남도지사 단수 후보로 공천된 김경수 전 경남도지사는 10일 창원 성산구 사파정주유소를 찾아 국제유가 급등에 따른 현장 실태를 점검하고 업계 관계자들과 간담회를 가졌다고 밝혔다.
이번 방문은 중동 지역 정세 불안으로 원유 공급망 불확실성이 커지고 국제유가가 배럴당 100달러를 넘는 등 에너지시장 변동성이 확대된 상황에서, 유가 상승이 서민생활과 물가에 미치는 영향을 살피기 위해 마련됐다.
김 전 지사는 주유소를 둘러보며 현장의 유가 상승 여파와 영업 애로사항을 청취한 뒤 한국주유소협회 경남지회에서 열린 간담회에서 업계의 현실적인 어려움과 제도 개선 필요성을 논의했다.
간담회에 참석한 주유소 업계 관계자들은 과잉 경쟁으로 인한 수익 저하, 정유사와의 거래 구조 개선, 카드 수수료 부담 완화 등 제도적 지원이 절실하다고 건의했다.
김 전 지사는 "국제유가 상승은 도민의 가계 부담과 지역경제 전반에 영향을 미치는 민생 문제"라며 "현장에서 받은 의견을 토대로 제도 개선과 민생 대책 마련에 힘쓰겠다"고 말했다. 이어 "정치는 현장에서 답을 찾는 일"이라며 "도민의 삶과 가장 가까운 곳에서 목소리를 듣고 정책으로 연결하겠다"고 덧붙였다.
한편 김 전 지사는 주유소 방문에 앞서 경남도청과 도의회 기자실을 찾아 기자들과 인사를 나누고 "도정이 중단된 데 대해 도민께 송구하다"며 "경남 발전을 위해 다시 헌신하겠다"는 각오를 전했다.
news2349@newspim.com