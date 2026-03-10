김동연 '김포 연장' 예타 통과..."윤 정부 외면 사업, 이재명 정부 실용주의로 해결"

김주영·박상혁 의원 및 기재부 노고 치하..."김포 시민 인내에 경의"

경기교통공사 내 철도 부서 신설 검토..."안전한 개통까지 경기도가 책임"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 김포시민들의 최대 숙원 사업이었던 '서울 지하철 5호선 김포 연장' 사업의 예비타당성조사(예타) 통과에 대해 이재명 대통령의 결단과 실천력에 깊은 감사의 뜻을 표했다.

예비타당성 조사 통과에 대한 소감을 밝히고 있는 김동연 지사. [사진=경기도]

김 지사는 10일 자신의 페이스북을 통해 "5호선 김포 연장 예타 통과로 김포의 길이 열렸다"며 "이재명 대통령님의 실천력과 실용주의가 경기도민의 숙원을 해결했다"고 밝혔다.

김 지사는 지난 정부와의 차별성을 언급하며 이번 성과가 가진 의미를 되새겼다. 그는 "윤석열 정부에서 5호선 김포 연장 사업은 허언에만 그친 채 철저히 외면됐다"며 "그 사이 김포는 인구 50만 대도시 중 서울 직결 광역철도가 없는 유일한 도시로 남았고, 시민들은 매일 '지옥철'의 고통을 견뎌야 했다"고 지적했다.

이어 "일산대교 반값 통행료 실현에 이어 5호선 연장까지 대통령님께서 경기도민과 하신 약속들이 하나씩 현실이 되고 있다"며 도민의 교통권 보장과 수도권 균형발전을 이끈 이재명 대통령의 결단에 거듭 사의를 표했다.

김 지사는 이번 예타 통과를 위해 함께 뛴 조력자들에게도 고개를 숙였다. 특히 현장을 누비며 발로 뛴 김주영·박상혁 국회의원(더불어민주당, 김포시)의 노고와 사업의 필요성을 꼼꼼하게 검토해준 기획예산처 공무원들의 이름을 일일이 언급하며 감사를 전했다.

무엇보다 김 지사는 "오랜 시간 교통 불편을 묵묵히 감내하며 도정을 믿고 지지해 주신 김포 시민 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 전한다"며 모든 공을 시민들의 인내와 지지로 돌리는 겸손한 모습을 보였다.

예타 통과라는 큰 고비를 넘긴 김 지사는 이제 '확실한 이행'에 방점을 찍었다. 그는 "이제 경기도는 더 빠르고 확실하게 움직이겠다"며 경기교통공사 내 철도 사업부서 신설을 즉각 검토할 것을 지시했다. 이는 단순한 건설 지원을 넘어 향후 안정적인 운영까지 경기도가 직접 챙기겠다는 의지로 풀이된다.

김 지사는 "김포 시민과 도민들께서 더 안전하고 편리하게 이동하시는 그날까지, 5호선 김포 연장을 경기도가 끝까지 책임지고 완수하겠다"고 다짐했다.

경기도 관계자는 "김 지사가 직접 세종시 기재부 회의까지 참석하며 공을 들였음에도 이재명 대통령과 지역 의원들, 시민들에게 공을 돌리는 모습에서 진정성을 느낄 수 있다"며 "사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 모든 행정력을 집중할 것"이라고 밝혔다.

