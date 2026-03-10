전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.10 (화)
KYD 디데이
문화·연예 가요

속보

더보기

[현장에서] 드래곤포니, 차트인 소망담은 '아 마음대로 다 된다!'…"유희열·유재석이 인정"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 드래곤포니가 멈추지 않은 청춘들의 성장을 새 앨범 '런런런'에 담아냈다.

드래곤포니는 10일 서울 마포구에 위치한 예스24 원더로크홀에서 세 번째 EP앨범 '런런런(RUN RUN RUN)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "오래 작업한 결과물인 만큼 자신있게 선보이는 앨범"이라고 밝혀다.

이번 신보는 지난해 7월 발매한 디지털 싱글 '지구소년' 이후 약 8개월 만으로, 타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'는 듣는 순간 모두를 몰입하게 하는 강력한 에너지가 특징이다. 세상이 정한 기준이 아닌 나답게 살아가고자 하는 청춘의 뜨거운 외침을 담았다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 밴드 드래곤포니(Dragon Pony) 멤버들이 10일 오후 서울 광진구 예스24 원더로크홀에서 열린 세 번째 EP 'RUN RUN RUN(런런런)' 발매 기념 쇼케이스에서 팀 인사 후 단체촬영을 하고 있다. 2026.03.10 kunjoo@newspim.com;

이날 안태규는 "오랜만에 찾아뵙게 됐다. 오래 작업했던 결과물이라 뿌듯하게 잘 마쳤다. 오래 기다려주신 분들이 많은 만큼 자신 있게 선보일 예정"이라며 "재미있게 즐겨주셨으면 좋겠다"라고 소감을 밝혔다.

앨범 '런런런'은 멤버 전원이 메인 프로듀서로 전곡 작곡, 작사, 편곡에 참여하며 팀 정체성을 고스란히 담아냈다. 안태규는 신보에 대해 "이전에는 '시작하겠다'는 포부를 담았다면 이번 앨범은 '제대로 달려 나가겠다'는 이미지를 보여주고 싶었다. 다 같이 함께 뛰자는 포부를 담았다"고 소개했다.

편성현은 "지난 앨범들은 연습생 시절 미발매 곡이 많았다면, 데뷔 이후에 느꼈던 감정들을 솔직하게 담으려고 노력했다. 새로운 내용들과 음악 장르들을 보여드리려고 애썼다"고 설명했다.

안태현은 타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'에 대해 "세상이 정한 기준을 따라가는 것보다 나답게 살아보고자 하는 외침을 담았다"라며 "다채롭게 쌓인 악기가 포인트다. 듣는 재미가 있을 거다. 스스로 주문을 걸면서 뭐든 될 수 있을 것만 같은 기분을 느끼게 하는 곡"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 밴드 드래곤포니가 10일 오후 서울 광진구 예스24 원더로크홀에서 열린 세 번째 EP 'RUN RUN RUN(런런런)' 발매 기념 쇼케이스에서 곡 '아 마음대로 다 된다!' 무대를 선보이고 있다. 2026.03.10 kunjoo@newspim.com

이어 "이제는 잘 되어야 하는 타이밍이라고 생각했다. 제목이 '아 마음대로 다 된다!'니까 제목을 따라가야 할 거 같은 느낌이 들었다"며 선정 이유에 대해 밝혔다.

안태현은 "가장 공들인 만큼 필요한 곡이었다. 회의를 하고 의견을 나누던 중에 멤버들 만장일치로 좋아했던 곡이었고, 회사 분들도 좋아해서 타이틀곡이 됐다"고 부연했다.

특히 권세혁은 "제목에 느낌표가 있는데, 꼭 강조되어야 하는 문장이라서 느낌표를 붙어야 한다"라고 강조했다.

밴드인 만큼 멤버 전원이 프로듀서로 참여했다. 또한 기존에 사용하지 않았던 악기가 사용됐다. 권세혁은 "수록곡 '손금'에는 첼로를, 다른 곡에는 건반류도 녹음을 했다. 어렸을 때 첼로를 배웠는데 이번에 녹음을 해봤다"고 말했다.

편성현은 "데뷔 이후에 느꼈던 감정을 솔직하게 담아보려고 했다. 새로운 내용과 음악 장르를 보여드리려고 애썼다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 밴드 드래곤포니 안태규가 10일 오후 서울 광진구 예스24 원더로크홀에서 열린 세 번째 EP 'RUN RUN RUN(런런런)' 발매 기념 쇼케이스에서 곡 '아 마음대로 다 된다!' 무대를 선보이고 있다. 2026.03.10 kunjoo@newspim.com

새 앨범을 내기까지 8개월이란 공백이 있었다. 이들은 "어떤 곡을 보여드리면 좋을까 고민했다"고 답했다.

먼저 편성현은 "떤 색깔, 이야기를 들려드리면 좋을까 고민이 많았다. 저희 만의 색깔을 찾아내기가 어려웠다. 많은 이야기를 나누면서 그 부분을 잘 담아낸 것 같다"라며 새 앨범에 대한 만족감을 드러냈다.

드래곤포니가 속한 안테나는 작곡가 유희열이 수장으로 있으며, 연예계에서 유명한 '톱100 귀'를 가진 유재석이 소속돼 있다. 편성현은 "(유희열) 대표님도 이번 앨범이 완성된 걸 들으시고 '너희 만의 색깔이 생긴 것 같아서 좋다'고 칭찬해주셨다"고 말했다.

고강훈은 "대표님께 전해 들은 이야기인데, '탑백 귀'로 유명하신 유재석 선배님께서 저희 곡을 듣고 이번에 정말 잘 될 것 같다고 응원해 주셨다고 한다"며 벅찬 소감을 전했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 밴드 드래곤포니 편성현이 10일 오후 서울 서대문구 예스24원더로크홀에서 열린 세 번째 EP 'RUN RUN RUN(런런런)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.03.10 khwphoto@newspim.com
[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 밴드 드래곤포니 고강훈이 10일 오후 서울 서대문구 예스24원더로크홀에서 열린 세 번째 EP 'RUN RUN RUN(런런런)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.03.10 khwphoto@newspim.com

권세혁은 "대표님께서 이번 활동에 대해 엄청난 응원과 함께 저희가 원하는 모든 것들을 다 지원해 주셨다"라며 "특히 '마음대로 다 해봐라, 올해는 너희의 해다'라고 말씀해 주셨는데, 때로는 저희 의견을 위해 대표님의 생각을 져주시는 게 아닐까 싶을 정도로 믿어주신다"고 감사함을 표했다.

이들은 새 앨범에 대한 높은 만족도를 드러냈다. 고강훈은 "이번 앨범으로 저희 아이덴티티를 찾아가는 것 같아서 좋았다. 드래곤포니의 가장 강력한 아이덴티티는 연주에 있어서 곡 분위기에 침범하지 않은 선에서 대범해진 것"이라고 밝혔다.

밴드로서 팀의 정체성을 각인시켜 나가고 있는 이들은 이루고 싶은 성과, 목표도 뚜렷했다. 안태규는 "정체성을 확실하게 각인 시켜드리고 싶은 소망이 있다. 많은 분들의 플레이리스트에 많이 남아있으면 좋겠다. 그러면 기쁘고 뿌듯할 거 같다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 밴드 드래곤포니 권세혁이 10일 오후 서울 서대문구 예스24원더로크홀에서 열린 세 번째 EP 'RUN RUN RUN(런런런)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.03.10 khwphoto@newspim.com
[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 밴드 드래곤포니가 10일 오후 서울 서대문구 예스24원더로크홀에서 열린 세 번째 EP 'RUN RUN RUN(런런런)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.10 khwphoto@newspim.com

이어 편성현은 "차트인도 작은 소망인데 해보고 싶다. 또 감사하게도 많은 무대를 서보기도 했는데 진짜 작은 목표 꼭 이루고 싶다"라며 간절함을 드러냈다.

끝으로 드래곤포니는 "올해는 여러 공연을 하고 싶다. 예정된 페스티벌도 있고, 음악방송도 준비하고 있다. 아직 발표되지는 않았지만 단독공연이라는 좋은 소식을 들려드릴 수 있지 않을까 싶다"고 귀띔했다.

이날 오후 6시에 발매되는 드래곤포니의 세 번째 EP '런런런'에는 타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'를 비롯해 '손금', '좀비', '리허설', '숨긴 마음'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
도미니카-베네수전 AI 전망은 * 'AI MY 뉴스'가 제공하는 AI 어시스턴트로 요약한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '기적의 8강'을 이룬 한국 야구 대표팀이 천신만고 끝에 마이애미행 비행기를 탔다. 류지현호가 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 무대에서 만날 D조 1위 후보 도미니카공화국과 베네수엘라는 얼마나 강한 팀일까. 한국이 4강에 오를 확률과 8강전 전망을 AI에게 물었다. ◆ '우승 후보' 도미니카와 만날 경우 도미니카 라인업을 들여다보면 '초호화 군단' 미국 못지않다. 후안 소토, 블라디미르 게레로 주니어, 페르난도 타티스 주니어, 훌리오 로드리게스, 매니 마차도. 1번부터 6번까지 사실상 모두가 미국프로야구 메이저리그(MLB) MVP·실버슬러거급 타자들이다. 하위 타선이라고 해도 한국 투수들에겐 숨 고를 구간이 없다. 마운드도 만만치 않다. 샌디 알칸타라를 비롯한 메이저리그 에이스급 선발들이 버티고 있다. 6회 이후에는 시속 160㎞에 가까운 강속구를 뿌리는 불펜 투수들이 줄줄이 대기한다. 조별리그에서도 초반에 대량 득점을 만든 뒤 불펜으로 경기를 잠그는 장면이 반복됐다. [AI 일러스트=박상욱 기자] 도미니카는 조별리그에서 압도적인 투타를 앞세워 니카라과를 12–3, 네덜란드를 12–1(7회 콜드게임)로 완파했다. 객관적인 전력, 메이저리그 경험치, 장타 생산력 모두 도미니카가 한국보다 한 수 위라는 평가다. 확률로 환산하면 중립 구장 기준 도미니카 승리 65~75%, 한국 승리 25~35% 정도의 매치업이다. '10번 붙으면 3번 정도 잡는 상대'라는 표현이 크게 틀리지 않는다. [마이애미 로이터=뉴스핌] 도미니카공화국 선수들이 10일에 열린 WBC 이스라엘과의 경기에서 타티스 주니어가 만루홈런을 쏘아 올리자 세리머니를 하고 있다. 2026.03.10 wcn05002@newspim.com '언더독' 한국이 '업셋'을 노리기 위한 조건은 분명하다. '저득점 접전+완벽한 수비+효율적인 찬스 처리'라는 세 가지다. 적어도 경기 중반까지는 접전을 유지해야 한다. 수비에서 단 한 번의 실수도 허용해선 안 된다. 실책은 곧 장타와 빅이닝으로 이어질 가능성이 크다. 공격에서는 장타 싸움이 아니라 '스몰 야구'로 괴롭혀야 한다. 김도영이 출루하고 이정후, 문보경 등 중심 타선이 적시타로 점수를 만들어야 한다. ◆ '다크호스' 베네수엘라와 만날 경우 베네수엘라는 결이 조금 다르다. 도미니카가 '대포 군단'이라면 베네수엘라는 '소총 부대'에 가깝다. 베네수엘라의 간판 타자 로날드 아쿠냐 주니어가 리드오프로 출루의 물꼬를 트고, 'MLB 최고의 교타자' 루이스 아라에즈가 콘택트와 출루를 책임진다. 여기에 윌리엄 콘트레라스와 윌슨 콘트레라스 형제의 장타력이 더해진다. 한 방보다 끊어지지 않는 공격 흐름이 강점이다. 글레이버 토레스와 안드레스 히메네스가 구성하는 미들 인필드의 수비력과 주루 센스가 공수의 안정감을 더한다. [AI 일러스트=박상욱 기자] 마운드도 탄탄하다. 에두아르도 로드리게스, 레인저 수아레스 등 메이저리그에서 검증된 좌완 선발들이 포진해 있다. 불펜 역시 다양한 유형의 투수들로 구성돼 있다. 조별리그에서도 화끈한 득점 쇼보다는 실점을 억제하는 야구로 승리를 쌓았다. 네덜란드를 6–2, 이스라엘을 11–3, 니카라과를 4–0으로 꺾으며 안정적인 경기 운영을 보여줬다. [마이애미 로이터=뉴스핌] 베네수엘라 선수들이 10일에 열린 WBC 니카라과와의 경기에서 아쿠냐 주니어가 솔로홈런을 쏘아 올리자 세리머니를 하고 있다. 2026.03.10 wcn05002@newspim.com 그래도 한국 입장에서는 도미니카보다는 숨통이 조금 트이는 상대다. 한국 승리 확률은 약 35~45% 수준으로 평가된다. 장타 뎁스는 도미니카보다 한 단계 낮고, 대신 콘택트·주루·수비 중심의 야구를 하기 때문이다. 한국이 강점을 가진 수비 집중력과 작전 야구, 불펜 운영으로 흐름을 끌고 갈 여지도 있다. 베네수엘라의 테이블세터인 아쿠냐 주니어와 아라에즈의 출루를 최대한 봉쇄하는 것이 중요하다. 공격에서는 거포의 한 방보다 강한 땅볼과 라인드라이브 타구를 중심으로 번트와 히트앤드런을 섞어 상대 내야 수비를 흔드는 접근이 필요하다. psoq1337@newspim.com 2026-03-10 13:01
사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동