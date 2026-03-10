경남도, 우주항공복합도시 특별법 제정 총력…전방위 위법 활동

법안 심사 앞두고 도민 참여 확대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 우주항공산업의 국가 경쟁력 강화를 위한 '우주항공복합도시 건설 특별법' 제정을 위해 국회와 정부를 상대로 전방위 입법 활동을 이어가고 있다고 10일 밝혔다.
도는 국회 국토교통위원회 의원실과 주요 정치권을 상대로 25차례 이상 방문해 법 제정 필요성을 설명하고 국토교통부 등 중앙부처와도 수차례 협의해 정부 차원의 지원을 요청했다.
도는 공론화 확대와 정치권 협력에도 주력했다. 2024년 7월 국회 정책 토론회를 개최하고 8월에는 법안심사소위원회 의원실을 찾아 입법 협조를 요청했다. 같은 해 9월에는 전남도와 영호남 상생 협약을 체결하며 지역 간 협력체계도 구축했다.
이러한 활동을 바탕으로 지난해 12월 2일 여야 의원 42명이 공동 발의한 특별법안이 국회에 제출됐다. 해당 법안은 올해 2월 10일 국토교통위원회 국토법안심사소위원회로 회부돼 심사를 앞두고 있다.
도민 참여도 확대되고 있다. 경남도는 2024년 10월부터 특별법 제정 촉구 서명운동을 전개해 2025년 말 기준 12만4000명이 동참, 목표의 80%를 달성했다.
도의회 역시 2024년 6월과 올해 1월 두 차례에 걸쳐 특별법 제정 촉구 건의문을 채택하며 지역사회의 지지를 뒷받침했다.
지난달 대통령 주재 경남 타운홀미팅에서 정부가 사천·진주 일대를 직·주·락 융합형 우주항공 중심도시로 조성하겠다는 구상을 발표함에 따라, 경남도는 국토교통부와 협의해 특별법 제정을 포함한 후속 논의에 속도를 낼 방침이다.
이미화 산업국장은 "우주항공복합도시 건설 특별법은 대한민국이 글로벌 우주항공 강국으로 도약하기 위한 핵심 기반"이라며 "도는 국회와 정부, 관계 지자체와 긴밀히 협력해 법안이 조속히 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
