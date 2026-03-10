수원시 '친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업' 추진

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 2026학년도 학교급식에 친환경농산물을 비롯한 우수농산물과 경기미(쌀)를 공급하는 '친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업'을 추진한다고 10일 밝혔다.
수원시 병설유치원과 초중고등학교, 특수학교 등 참여를 희망하는 274개교를 대상으로 친환경 등 품질이 우수한 도내 산 농산물과 쌀 구입금 일부를 지원하는 사업이다.
품목별로 농산물은 학교 공급가의 30~50%, 가공품은 학교 공급가의 15~30%를 지원한다. ↑우수경기미는 학교가 정부관리양곡 가격을 지급하고 차액은 수원시가 지원한다.
총예산은 44억 7000만 원(도비 50%·시비 50%)으로 예산을 소진하면 사업은 종료된다. 농산물은 경기도농수산진흥원이, 경기미는 수원농협이 공급한다.
사업 기간은 2026년 3월부터 2027년 2월까지 1년이다. 참여를 희망하는 학교는 수원시 농업기술센터로 문의하면 된다.
수원시 관계자는 "도내 산 친환경 농산물 공급으로 학생들에게 건강한 학교급식을 제공하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 안전하고 품질 좋은 식재료를 안정적으로 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
