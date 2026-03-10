韩国股市波动加剧 接连触发熔断与临时停牌

纽斯频通讯社首尔3月10日电 近日，韩国有价证券市场接连触发熔断机制（Circuit Breaker）和暂停程序化交易的临时停牌（Sidecar）措施，市场波动急剧扩大。分析认为，在国际油价飙升和中东地缘政治风险加剧的背景下，韩国综合股价指数（KOSPI）短期内反复大幅涨跌，已进入极端波动行情。

受美国和以色列空袭伊朗引发中东局势持续升级影响，韩国综合股价指数（KOSPI）4日以史上最大跌幅（12%）收盘，创业板指数（KOSDAQ）失守1000点大关。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所10日消息，当天上午9时6分，因KOSPI 200期货价格暴涨，触发了买入临时停牌机制。在前一交易日股市暴跌后出现反弹的过程中，期货价格波动幅度扩大，因此采取这一措施以缓解程序化交易带来的冲击。

临时停牌是一种为防止期货市场剧烈价格波动过度传导至现货市场，而暂时停止程序交易买卖申报效力的装置。在主板市场，当KOSPI 200期货价格较基准价上涨或下跌超过5%的状态持续1分钟时，该机制即被触发，程序买入或卖出申报的效力将暂停5分钟。

在近期韩国股市随国际油价走势剧烈震荡的情况下，本月9日KOSPI指数盘中暴跌超过8%，触发了第一阶段熔断机制。熔断机制是指数较前一交易日下跌超过8%的状态持续1分钟以上时触发的制度，触发后所有股票交易将暂停20分钟，是最强有力的市场稳定机制。

分析认为，近期股市波动性扩大的背景是地缘政治风险与杠杆投资扩大共同作用的结果。

据韩国金融投资协会发布的数据，截至本月5日，信用融资余额和委托交易应收款规模分别超过33万亿韩元和2万亿韩元，均创历史最高水平。

若信用融资或应收款在一定期限内未能偿还，将触发强制平仓。有观点担忧，若大规模抛售涌向市场，可能加大指数下行压力。近期股市暴跌过程中，强制平仓规模迅速扩大，也被指为市场不安因素。

但部分券商指出，大规模强制平仓未必导致指数进一步下跌。韩国投资证券指出，信用余额和强制平仓往往表现出股价下跌后的滞后指标特性。从历史案例看，市场暴跌后信用余额减少，同时强制平仓增加的走势曾多次重演。

从历史案例看，触发熔断机制或临时停牌的时间点可能正是市场恐慌情绪达到顶峰的阶段。据大信证券分析，回顾过去KOSPI熔断机制触发案例，平均约32个交易日后，指数反弹9.9%，回填相当部分跌幅。

Meritz证券也分析称，对2010年以来KOSPI卖出临时停牌案例的分析显示，平均约23个交易日后，指数回填了临时停牌触发当日的跌幅。

另外，在中东局势持续恶化之下，韩国政府已召开紧急金融市场检查会议，表示将积极运营"100万亿韩元+α市场稳定计划"。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社