보성군민이 묻고 광주시가 답했다… 통합 비전 상생토크

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남·광주 행정통합을 앞두고 보성군민이 직접 통합 비전과 지역 현안을 묻고 광주시가 답하는 공개 토크 자리가 마련됐다.
보성군은 지난 9일 군청 대회의실에서 '광주·전남 통합 보성군 상생토크'를 열고 통합특별시 출범 이후 보성의 발전 전략을 논의했다고 10일 밝혔다.
이날 행사에는 김철우 보성군수와 강기정 광주광역시장, 김경열 보성군의회 의장 등과 군민, 관계자 등 200여 명이 참석해 통합 이후 지역 비전과 쟁점에 대한 의견을 나눴다.
현장에서는 '전남·광주 통합특별시 설치를 위한 특별법' 주요 내용과 함께 정부가 4년간 최대 20조 원 규모 재정 지원을 약속한 통합 재정 패키지가 소개되며 관심을 모았다.
특히 보성과 광주를 하나의 광역 경제권으로 묶어 보성의 농식품·차 산업, 치유농업과 관광, 문화·에너지 자원을 광주의 소비·문화 인프라와 연계하는 전략이 제시됐다. 양측은 광주 소비시장과 연계한 농식품 산업 고도화, 치유농업·문화유산을 활용한 체류형 치유관광, 광주 문화콘텐츠와 보성 문화자원을 결합한 문화관광 협력, 신재생에너지 보급 확대 등을 주요 협력 과제로 꼽았다.
군민 질의응답에서는 농업 소득 확대, 관광 활성화, 광역 교통망 구축, 청년 일자리 등 생활 밀착형 질문이 이어지며 통합특별시 체제에서 보성의 실질적 균형발전 방안 마련 필요성이 거듭 제기됐다.
강기정 시장은 "보성 치유농업과 농촌관광에 광주의 문화·관광 인프라를 더하면 남해안권을 대표하는 체류형 관광벨트가 가능하다"며 동부권–서부권 역할 분담과 상생 구상을 설명했다.
김철우 군수는 "군민 질문이 현재 보성이 추진 중인 역점 사업과 정확히 맞닿아 있다"며 "통합 T/F 추진단을 가동 중이며, 통합 이후 시너지를 극대화할 연계 사업 발굴에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
