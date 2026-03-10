韩国常住外国人近170万 制造业成最大就业领域

纽斯频通讯社首尔3月10日电 数据显示，在韩国常住外国人接近170万，其中大部分集中于"制造业"和"服务业"。分析认为，外国劳动力在韩国劳动力市场各领域的比重逐渐增大，正在改变产业一线的人力结构。

根据国家数据处和法务部10日发布的《2025年移民者居留实态及雇佣调查》结果，截至去年5月，在韩国居留超91天的15岁以上外国人共计169.2万人。

从居留资格来看，在外同胞占比最高，为24.2%。其后依次为非专业就业（19%）、留学生（14%）、永居（9.6%）。与上年相比，留学生增加3.6万人，增幅最大；永居者也增加了2.1万人。相反，访问就业外国人减少1万人。

从外国人的年龄结构来看，年轻人占比高是其特点。按年龄段划分，15-29岁外国人占比最高，为30.9%；其次为30多岁（27.5%）和40多岁（15.7%）。尤其是90.5%的留学生集中在15-29岁；非专业就业外国人中，30岁以下比重高达93%。访问就业外国人中，50多岁比重最高，达43%，不同居留资格间的年龄结构差异明显。

从外国人的就业结构来看，以制造业为中心的雇佣十分突出。外国就业者中，矿业和制造业占比最高，为44.9%。其后依次为批发零售、住宿餐饮业（20.4%），事业、个人、公共服务及其他（13.4%）以及建筑业（9.6%）。

按居留资格来看，79.7%的非专业就业外国人从事制造业，专业人才中也有57.4%从事制造业。相反，83.4%的留学生在批发零售、住宿餐饮业就业。

从外国劳动者的工作条件来看，工作时间相对较长。每周工作时间"40-50小时以下"占比最高，为58.1%；其次为"50-60小时以下"（17.8%）和"60小时以上"（8.7%）。非专业就业外国人的平均工作时间最长，为45.9小时；留学生最短，为23.3小时。

从收入水平来看，月收入"200-300万韩元以下"区间占比最高，为32.4%；非专业就业（68%）和专业人才（45.6%）在此区间占比较高。相反，月收入"300万韩元以上"的比重在专业人才（50.9%）和永居者（48%）中相对较高。

从经济活动方面来看，不同居留资格间的差异明显。非专业就业外国人中就业者占比高达99.9%，专业人才中也有99.4%，几乎全部参与经济活动。相反，留学生中非经济活动人口占比最高，达71.1%。

外国人的居住结构也因居留资格而异。从居住形态来看，外国人中居住在普通住宅的占比最高，为58.5%；其次为公寓（20%）和宿舍（13.2%）。非专业就业外国人中，居住在宿舍的比重高达47.7%。

从外国人的国籍分布来看，亚洲籍占比绝对高，占总数的91.4%。其中，中国朝鲜族最多，占29.9%；其次是越南人，占16%。

不同居留资格间的国籍分布也存在差异。访问就业、在外同胞、永居者中，中国朝鲜族占比高；留学生中，越南籍占比最高。非专业就业外国人中，乌兹别克斯坦、菲律宾、印度尼西亚等其他亚洲国家籍人士占比较高。

居住地区也与特定居留资格相关联。57.5%的外国人居住在首都地区，其中访问就业（81%）、永居（77.5%）、在外同胞（76.7%）等在首都地区居住的比重尤为突出。相反，非专业就业外国人则倾向于分布在京畿道（37.4%）、釜山蔚山地区（17.1%）、忠清道（16.7%）等制造业基地。

留学生在外国人群体中的劳动参与结构相对特殊。虽然留学生中非经济活动人口比重最高，达71.1%，但在就业者中，83.4%从事批发零售、住宿餐饮业。（完）

