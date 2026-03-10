경기도교육청평생학습관, 상반기 '어린이 현장체험학습' 참여 기관 모집

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청평생학습관은 '2026년 상반기 어린이 현장체험학습'에 참여할 기관을 모집한다고 10일 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 프로그램은 오는 4월부터 6월까지 운영되며, 수원, 용인, 화성 지역의 어린이집, 유치원 원아와 초등 1~2학년 학생을 대상으로 도서관 이용 방법을 배우고 올바른 이용 습관을 기르기 위해 마련됐다.
주요 프로그램으로는 ▲도서관 이용 방법 및 예절 교육 ▲동화구연 및 손유희 ▲도서 대출·반납 체험 ▲책 읽어주는 로봇 체험 등이 있다.
올해 새롭게 도입된 스티커를 활용한 OX 퀴즈와 나만의 도서관 꾸미기 활동 등은 어린이들의 독서 흥미를 높일 것으로 기대된다.
참여를 원하는 기관은 경기도교육청평생학습관 웹사이트를 통해 신청할 수 있으며, 자세한 내용은 어린이실(031-259-1081)로 문의하면 된다.
류영신 관장은 "이번 체험학습이 어린이들이 책과 가까워지고 스스로 책을 찾고 읽는 즐거움을 발견하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 어린이들이 자연스럽게 독서를 실천할 수 있도록 다양한 프로그램을 제공할 예정이다"라고 전했다.
